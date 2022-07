Sabato i funerali del bimbo di 4 anni affogato in piscina

La salma di Fabio è stata riportata ai familiari e domani, molto probabilmente si terranno i funerali del bimbo. Lutto cittadino a Bagnoregio e Grotte di Castro

Il corpo di Fabio, 4 anni, morto affogato il 20 luglio scorso in una piscina di Grotte di Castro, è stato riconsegnato ai familiari e probabilmente domani si terranno le esequie. A Bagnoregio e a Grotte di Castro hanno proclamato il lutto cittadino. Il medico legale che la procura ha incaricato, nel pomeriggio di ieri, 21 luglio, ha eseguito l’esame autoptico e gli esiti si vedranno tra due mesi.

Nel frattempo, la procura viterbese ha aperto un’inchiesta sul decesso del bambino e i carabinieri stanno investigando in merito. Fabio è morto affogato dopo aver scavalcato un muretto ed essere finito nella piscina dedicata agli adulti, dove c’è acqua alta.

La morte del piccolo Fabio Guidobaldi

La tragica morte del piccolo è occorsa mercoledì scorso, 20 luglio, nella piscina di una polisportiva a Grotte di Castro (Viterbo). Da quanto si è appreso, Fabio che viveva a Bagnoregio, avrebbe scavalcato un muretto e e sarebbe finito nell’area piscina riservata a persone adulte, dove, per l’appunto, l’acqua era alta.

Subito sono sopraggiunti carabinieri e pm di turno che hanno eseguito i primi rilievi: gli investigatori hanno subito ascoltato le testimonianze dei presenti al centro polisportivo per provare a chiarire la dinamica del sinistro. Quando il bagnino si è accorto che il bambino stava affogando si è tuffato in acqua, ma ormai per il piccolo non c’era nulla da fare. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo, così come l’arrivo dell’eliambulanza.

I carabinieri hanno aperto un’inchiesta per chiarire la vicenda e attualmente non è stata fatta alcuna ipotesi di reato. Bagnoregio, paese da dove proviene il piccolo Fabio, «alla luce della tragedia avvenuta, dove ha perso la vita un bambino di 4 anni residente nel nostro comune, comunico la decisione di annullare sia la cena al corso per i 100 anni di Bagnoregio prevista per il prossimo 22 luglio sia la Notte delle Luci del 30 luglio. Questo per rispetto verso la famiglia visto il profilo festoso degli eventi. Nel frattempo, porgo la mia vicinanza e quella della nostra comunità ai genitori ed i parenti del piccolo», aveva annunciato il sindaco locale, Luca Profili.