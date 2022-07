Silvio Berlusconi è già in campagna elettorale: “Pensioni più alte per tutti”

Il Cavaliere ha già iniziato la campagna elettorale per le elezioni poltiche con promesse altisonanti se Forza Italia sarà ancora una volta al governo. Un Berlusconi così non lo si vedeva da tempo.

Silvio Berlusconi non appare spaventato dai tanti addii di queste ore a Forza Italia. Dopo Gelmini, Brunetta e Vito questa mattina è il turno di Mara Carfagna, ex-vassalli del suo partito che l’ex-presidente del Consiglio ha salutato con un laconico: “Pace all’anima loro“.

Il Cavaliere è già in campagna elettorale. Alla sua maniera, con promesse enormi e slogan diretti per i cittadini ai quali garantisce “Pensioni a mille euro e un milione di alberi all’anno“. Non lo spaventa il voto subito dopo l’estate, anzi il presidente di Forza Italia, intervistato al Tg5, conferma che “nel nostro programma c’è l’aumento delle pensioni, tutte le nostre pensioni, ad almeno 1000 euro al mese per 13 mensilità , c’è la pensione alle nostre mamme che sono le persone che hanno lavorato di più alla sera, al sabato, alla domenica, nei periodi delle ferie e che hanno diritto di avere una vecchiaia serena e dignitosa e poi c’è l’impegno a mettere a dimora, a piantare ogni anno almeno un milione di alberi su tutto il territorio Nazionale”.

UN BERLUSCONI “SCATENATO”

La ricetta di Berlusconi è divisa in “8 punti fondamentali per far ripartire l’Italia e per alleviare le difficoltà e le sofferenze degli italiani. Ve li leggo – dice in tono solenne -: meno tasse, meno burocrazia, meno processi, più sicurezza, per i giovani, per gli anziani, per l’ambiente e poi la nostra politica estera. È un programma che si basa sulla nostra tradizionale lotta alle tre oppressioni, l’oppressione fiscale, l’oppressione burocratica l’oppressione giudiziaria e che è molto attento ai più deboli, agli anziani, ai malati ed è anche molto attento all’ambiente, che è un tema che diventa sempre più importante“.

LA CAMPAGNA ELETTORALE

Nel Centrodestra c’è aria di vittoria facile e il Cavaliere potrebbe avere già discusso con gli alleati quale sarà la composizione del prossimo governo, magari con qualche nome già pronto. “Ma se le dicessi qualche nome metterei in imbarazzo persone che stanno ancora riflettendo” dice al giornalista. Le liste elettorali invece “saranno fatte come sempre di donne e di uomini di alto profilo, che hanno dimostrato con i fatti, nel lavoro, nello studio, nell’impegno sociale, di saper lavorare con competenza e con onestà, realizzando i traguardi che si erano dati e mantenendo gli impegni e le promesse che avevano fatto. Credo siano virtù importanti anche, anzi soprattutto, in politica“.

PERCHE’ E’ CADUTO DRAGHI

Secondo Silvio Berlusconi Forza Italia non è responsabile delle dimissioni di Draghi e il teatrino messo su in Parlamento non lo stupisce. Più che sorpreso, sono amareggiato – continua -. Purtroppo è prevalsa la volontà del Pd di strumentalizzare Draghi a fini elettorali. Ma noi abbiamo la coscienza a posto. Del resto non abbiamo mai votato contro Draghi, non gli abbiamo mai negato la fiducia, semplicemente i nostri senatori non hanno partecipato ad una votazione senza senso, su un documento, quello presentato dal sen. Casini, che non diceva nulla e che lasciava tutto com’era, quando era stato lo stesso Draghi il primo, a chiedere, fino a quel momento, un forte cambio di passo. Detto questo, ogni allarmismo è davvero strumentale e andare alle elezioni a settembre non è una tragedia. Forse questo non è il momento più opportuno per farle, ma le elezioni non sono una patologia, sono l’essenza del sistema democratico, della democrazia. E dopo molti anni gli italiani potranno finalmente scegliere da chi vogliono essere governati. Perché l’ultimo governo eletto dagli italiani è stato il mio governo eletto nel 2008“.