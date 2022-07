A perdere la vita Johnny Pizarro, 31 anni, di Puerto Rico, membro della troupe a cui era affidato il compito di far rispettare il veto di parcheggio nella zona in cui si stavano svolgendo le riprese della nota serie

Un drammatico episodio è occorso stamane all’alba sul set della nota serie tv statunitense, “Law & Order“. Un uomo è stato assassinato a sangue freddo in una stradina del quartiere Greenpoint di Brooklyn dove sarebbero dovute iniziare le riprese della serie.

A perdere la vita Johnny Pizarro, 31 anni di Puerto Rico, membro della troupe a cui avevano affidato l’incarico di far rispettare il veto di parcheggio che la produzione aveva stabilito con il comune, data la lunga giornata di riprese che stava per avere inizio. Ma un uomo ha aperto la portiera dell’auto e ha esploso tre colpi al collo e al viso del 31enne, lasciandolo senza vita. Lo hanno dichiarato deceduto una volta giunto in ospedale.

Pizarro era stato incaricato di sorvegliare il luogo, facendo in modo che nessuno vi parcheggiasse, perché in quella strada sarebbero dovute svolgersi le riprese di una puntata della serie. Ora, non è ancora chiaro se Pizarro, pregiudicato, conoscesse la persona che lo ha ucciso, e neppure se il delitto, invece di essere legato all’incarico che gli era stato affidato dalla produzione di Law&Order, sia stato, in realtà, un regolamento di conti.

Sangue sul set di Law&Order: il ricordo degli amici

Amici e conoscenti di Pizarro ricordano che era molto felice dell’incarico ricevuto. «Voleva da sempre lavorare nello spettacolo. Era così felice di avere avuto quel posto», hanno detto. Greenpoint, per il fatto che si trovi vicino agli studi cinematografici, da anni è un luogo in cui vengono girate serie televisive e film, ma la cosa, in passato, ha creato dissidi con i residenti del posto.

Alcune ore dopo il delitto di Pizarro, le riprese della serie tv sono state effettuate in una strada vicina. La Nbc e la Universal Studio hanno commentato la morte del membro della loro troupe. «Uno dei nostri dipendenti è stato vittima di un atto criminale ed è morto», hanno scritto i prodduttori in una nota congiunta. “Law and Order: Organized Crime” è una delle tre serie che attualmente sono trasmesse dalla Nbc con«Law and Order: Special Victims Unit» e la serie originale di grande successo, appunto, “Law and Order“.