Violenza sessuale su 28 pazienti, medico condannato a 14 anni: il video era finito alle Iene

Violenza sessuale su 28 pazienti, medico condannato a 14 anni: questa la sentenza del tribunale di Parma contro lo specialista in chirurgia dell’obesità. Il video, acquisito dalla Procura, era finito alle Iene.

Condannato a 14 anni per violenza sessuale aggravata e continuata il medico Gianfranco De Lorenzis, specializzato in chirurgia dell’obesità. Contro di lui si erano costituite 28 pazienti, che lo avevano accusato di molestie in un arco temporale accertato tra il 2007 e il 2016.

Come si apprende dai quotidiani, il medico è stato interdetto dalla professione sanitaria per tutta la durata della pena, ed è chiamato a pagare alle parti civili una provvisionale di 300mila euro.

“La verità era evidente e inequivocabile”: 14 anni per il medico finito alle Iene

Si era sempre dichiarato innocente Gianfranco De Lorenzis, il chirurgo bariatrico accusato di aver abusato sessualmente di 28 pazienti. Le sue, raccontava durante le ricostruzioni, non erano altro che “visite accurate”. Ma per i giudici di primo grado del Tribunale di Parma le violenze sono avvenute, e per questo dovrà ora scontare

quattordici anni di carcere – ovvero due in più di quelli richiesti dal Pm.

Il caso aveva ottenuto una grande risonanza mediatica grazie a un servizio mandato in onda dalla trasmissione televisiva Le Iene. Un servizio in cui, grazie all’utilizzo di una telecamera nascosta, era possibile vedere il medico molestare una paziente, che era in realtà un’esca del programma. Per 28 sue pazienti, dunque, quelle “visite accurate” erano diventate degli abusi sessuali, perpetrati nel periodo compreso tra il 2007 e il 2016. Le numerose parti civili avevano riferito di vari episodi di palpeggiamenti, baci e anche abusi da parte del medico durante le ore di visita, che esercitava presso una clinica cittadina.

Come spiegano i quotidiani, le vittime erano pazienti provenienti da tutta Italia, che si erano rivolte appositamente al chirurgo poiché considerato un “luminare” nel suo campo. “Questo processo ha richiesto forze enormi, ma la verità era evidente e inequivocabile. Lo squallido tentativo di denigrare le tante donne vittime, non ha trovato spazio mentre i riscontri documentali sono stati schiaccianti a carico dell’imputato”, ha dichiarato Roberto Mirabile, il presidente dell’associazione in difesa delle vittime di abusi sessuali “La Caramella Buona”, in merito alla condanna arrivata nelle scorse ore. Condanna che, oltre ai 14 anni di carcere per violenza sessuale aggravata e continuata, prevede anche le pene accessorie e vari risarcimenti.