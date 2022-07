Allarme Bonus Psicologo: pochi lo avranno e rischieranno anche di lasciare la terapia a metà

Tra poco potranno partire le domande del bonus psicologo ma ci sono più ombre che luci su questa misura.

Intendiamoci, il bonus psicologo in sé è una ottima iniziativa del governo. Infatti effettivamente la pandemia di covid ha lasciato segni profondi nella psiche delle persone.

Dopo il Covid c’è stata un impennata di ansia, depressione, ecc. Dunque l’idea di aiutare gli italiani con un bonus psicologo è molto valida. Il governo lo aveva annunciato ma poi non aveva trovato posto in manovra.

I rischi di questo bonus

Fortunatamente però è stato poi introdotto.

Dal 25 luglio potranno partire le domande all’INPS per avere il bonus psicologo ma prima di vedere come fare domanda è importante sottolineare come ci sono notevoli perplessità riguardo questo bonus. Innanzitutto il budget messo a disposizione non è così ampio e di conseguenza soltanto i primi a richiederlo e quelli con ISEE più basso potranno effettivamente beneficiarne. Infatti se è vero che per richiedere il bonus psicologo basta avere un ISEE entro i €50.000 è altrettanto vero che l’Inps farà una graduatoria. In che questa graduatoria conteranno gli ISEE più bassi e contenterà anche quando si è fatta la domanda. Quindi sostanzialmente soltanto alcuni riusciranno a beneficiare dei 600€, mentre gli altri purtroppo no. Quindi bisogna sottolineare che il bonus non è automatico ma comunque bisogna passare attraverso la graduatoria.

La graduatoria e la terapia lasciata a metà

Ma quello che il Codacons ha sottolineato è anche il fatto che sei €600 in realtà sono poche per una terapia di sostegno di tipo psicologico. Non è assolutamente detto che le poche sedute agevolate dal bonus riusciranno a offrire il sostegno opportuno alla persona. E che cosa succede se i soldi finiscono ma la terapia no? I 600€ bastano per un determinato numero di sedute. Ma se paziente e terapeuta dovessero convenire sul fatto che la terapia ancora ha bisogno di altre sedute come si dovrebbero organizzare? Il rischio è che troppe terapie rimangano a metà oppure c’è anche il rischio opposto che il paziente si senta poi nel dubbio riguardo che cosa fare.

Come chiederlo

Per richiedere il bonus psicologo bisogna andare sul sito dell’Inps e autenticarsi con Spid o con le altre modalità usualmente accettate. Bisogna seguire la procedura guidata e allegare l’ISEE. Tuttavia per i rischi visti sopra c’è la possibilità che questo bonus si riveli piuttosto problematico. Detto questo è davvero innegabile che sia la pandemia di covid che le attuali fortissime difficoltà economiche affrontate dalle famiglie italiane rendono assolutamente importante un sostegno di tipo psicologico.