Sparatoria per strada tra bande rivali: muoiono tre persone, sei feriti

La sparatoria è occorsa nel pomeriggio di ieri, domenica 24 luglio, di fronte a una concessionaria d’auto, dove si doveva tenere un evento. Sarà necessario far luce sulle ragioni dello scontro a fuoco. L’aggressore è stato fermato dai poliziotti

Ennesimo scontro a fuoco negli Stati Uniti e più precisamente a Los Angeles. Dopo le sparatorie occorse in una scuola degli Usa e poi anche quelle avvenute alle parate del 4 luglio scorso, per citarne alcune, ecco un’altra agghiacciante sparatoria, questa volta a opera di una gang.

Tre persone hanno perso la vita nello scontro a fuoco e sei invece hanno riportato ferite, come riporta Fox citando delle fonti, secondo cui il killer è stato fermato dalla polizia. Da quanto si apprende finora, sarebbe una sparatoria che vede coinvolte due gang rivali, e allo scontro avrebbero preso parte parecchie persone.

La sparatoria è occorsa nel pomeriggio di ieri, 24 luglio, verso le ore 16, di fronte a una concessionaria di auto dove si sarebbe dovuto tenere un evento che aveva attirato centinaia di partecipanti. Sono almeno tre i morti nello scontro a fuoco. I feriti sono poi stati accompagnati in ospedali diversi.

Due delle persone finite in ospedale a causa delle ferite riportate, sono gravi. Per ora la polizia non ha comunicato le ragioni della sparatoria occorsa per strada tra tutta quella gente presente.

Il capitano Kelly Muniz ha detto, nel corso di un incontro con la stampa, che la polizia non ha identificato le vittime. «La chiamata originale parlava di diverse vittime di sparatorie sul campo da baseball di Peck Park. Mentre parliamo, questa è una scena del crimine ancora attiva e stiamo continuando a ripulire il parco alla ricerca di prove e potenzialmente di altre vittime», ha spiegato Muniz. «Non sappiamo esattamente quanti tiratori ci sono in questo momento».

I vigili del fuoco di Los Angeles hanno detto che la sparatoria è avvenuta nei pressi di una concessionaria di auto. Tre persone sono morte e sei feriti. Un bilancio che però potrebbe pure essere peggiore, saranno i poliziotti a verificarlo. Peck Park si trova a 20 miglia (32 km) a sud dal centro di Los Angeles.

Si tratta dell’ennesima sparatoria che ancora pone il problema dell’uso e della reperibilità così facile delle armi. Una questione che fa davvero riflettere, e queste stragi così frequenti dicono molto più delle parole sul fatto che effettivamente, non dovrebbe essere più così semplice ottenere un’arma negli Usa.