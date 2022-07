WhatsApp occulta lo status online con il nuovo aggiornamento, ecco come impostarlo

E’ un 2022 molto effervescente da parte di WhatsApp. La messaggistica istantanea centralizzata multipiattaforma e freeware, un servizio di voice-over-IP di proprietà di Meta, sta continuando a sfornare novità, per il momento in beta test.

WhatsApp sta lanciando un nuovo aggiornamento tramite il programma beta di Google Play, portando la versione fino alla 2.22.16.12. Cosa c’è di nuovo in questo aggiornamento? La possibilità di nascondere lo stato online, per un futuro aggiornamento dell’applicazione, come ha anticipato l’autorevole wabetainfo.

Who can see when I’m online, si chiama così la nuova feature in stato di sviluppo. Già tre settimane fa si parlava della nuova funzionalità in fase di sviluppo su WhatsApp beta per iOS: la possibilità di nascondere lo stato online. Appunto.

Una modifica storica e una criticità risolta

Grazie a questa funzione, l’utente della messaggistica istantanea numero uno al mondo potrà scegliere chi può vedere quando è online, su WhatsApp naturalmente. Grazie al nuovo aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.22.16.12, appaia il Robottino Verde a iOS.

Wabetainfo ha pubblicato degli screenshot nei quali WhatsApp prevede di introdurre una nuova sezione da inserire in Impostazioni privacy> Ultimo visto: ultimo visto e online. In questa sezione l’intenzione degli sviluppatore della messaggistica istantanea californiana è quella di far decidere ai propri utenti chi possono vedere quando si è online, grazie a due opzioni.

La prima è “tutti”, la seconda si chiama “come l’ultimo visto”. In base a questa possibilità, se un utente sceglie la seconda opzione, questa copierà l’impostazione “dall’ultimo visto”. Ad esempio, quando le persone non possono vedere l’ultimo visto perché l’utente ha scelto “Nessuno” o “I miei contatti tranne”, non potranno vedere quando l’utente è online, a patto che si selezioni l’opzione “come l’ultima volta”.

Sfortunatamente, poiché questa funzionalità è in fase di sviluppo, non è disponibile per gli utenti. Ma è la conferma dell’effervescenza di WhatsApp. Un altro sviluppo, per questa modifica storica: sarà possibile nascondere il proprio stato online.

Intanto, sempre su WhatsApp, si potranno finalmente trasferire le chat da Android ad iPhone, grazie all’introduzione dell’applicazione “Passa a iOS” e una condicio sine qua non: sarà necessario avere versioni aggiornate di WhatsApp e l’app sul telefono che si “manda in pensione”. Dopo le tante proteste degli utenti è stata così risolta una delle “criticità” più strane per chi usa il popolarissimo servizio di di messaggistica acquisito nel 2015 da Mark Zuckerberg e Facebook. Un’altra dimostrazione dell’attivismo di WhatsApp.

FONTE