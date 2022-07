Sondaggi sulle elezioni politiche 2022: Fratelli d’Italia primo partito, M5S in caduta

Sondaggi sulle elezioni politiche 2022, le preferenze degli italiani in base a diversi istituti di ricerca: Fratelli d’Italia si conferma in tutti i report come primo partito, mentre il M5S è in caduta.

Secondo quanto emerge dal sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24, il giudizio sul governo guidato da Mario Draghi è risultato positivo per il 57,5% degli italiani. Il 50, 7% ritiene che abbia fatto bene a dimettersi, sebbene tuttavia una fetta pari al 49,7% degli intervistati ritiene che le elezioni anticipate siano un evento negativo per l’Italia.

Sempre secondo il report, i leader in cui gli italiani riporrebbero maggiormente la loro fiducia sarebbero il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (64%) e Mario Draghi (54%). Ma gli italiani guarderebbero con fiducia anche Giorgia Meloni (38,7%), seguita da Silvio Berlusconi (34,3%), Giuseppe Conte (30,7%), Matteo Salvini (30,4%), Enrico Letta (25%), Luigi Di Maio (22%) e Matteo Renzi (15,5%).

Dallo stesso sondaggio, emerge inoltre come il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, sia ormai definitivamente in testa, tallonato dal Pd di Enrico Letta. Analizzando le intenzioni di voto in vita di quelle che saranno le prossime elezioni politiche fissate per il 25 settembre, FdI si posiziona al 23,8%, il Pd al 22,5%,e la Lega al 13,4%. Scende il M5S, che arriva al di sotto del 10%, ottenendo un 9,8% delle preferenze. Forza Italia ottiene invece l’8,3%, Azione/+ Europa il 4,9%, Sinistra italiana/Europa Verde raggiunge il 4,2%. Il nuovo partito di Luigi di Maio, Insieme per il futuro, raccoglie il 2,6% dei consensi, ItalExit il 2%, Italia viva l’1,8% e Articolo 1 -Mdp l’1,6%.

Il sondaggio, si sottolinea, si compone di 1.000 interviste svolte tra il 22 e il 23 Luglio 2022, e prevede un margine di errore generale del +/- 3,1%, con un intervallo di confidenza del 95%.

Il partito della Meloni in testa su tutti i sondaggi

Confrontando i numeri con altre inchieste svolte da altre agenzie, è possibile tirare le somme su quelli che potrebbero essere pronosticamente i risultati delle prossime elezioni. E tra i dati offerti dai vari istituti di ricerca, emerge come il partito di Giorgia Meloni sia ormai finito in testa alle preferenze degli italiani. Questa la classifica delle intenzioni di voto offerta dal report di Dire-Tecnè, realizzato il 21 e 22 luglio su un campione di mille persone:

Fratelli d’Italia primo partito, con il 23,4% dei consensi

Pd di Enrico Letta secondo partito, stabile al 23%

Lega di Matteo Salvini con il 14,6%

Forza Italia di Silvio Berlusconi con il 10,6%

Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte è al 9,4%

Azione di Carlo Calenda, Azione ottiene il 4,8%

Europa Verde e Sinistra italiana sono al 4,2%

Italia viva di Matteo Renzi ottiene il 2,8%

Italexit di Paragone si ferma al 2,5%.

Questi, invece, i dati – non dissimili – ricavati dall’ultimo sondaggio di Swg per La7: