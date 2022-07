Bonus INPS da €800 alle famiglie con figli: ecco chi può fare domanda

Arriva un bonus dell’Inps per le famiglie con figli che è decisamente una buona notizia visto che, da quando c’è l’assegno unico, i bonus per i figli sono stati cancellati.

Infatti con l’arrivo dell’assegno unico universale tutti i bonus previsti precedentemente per le famiglie con figli a carico sono stati eliminati.

Se a molte famiglie italiane l’arrivo dell’assegno unico universale è sembrato una novità positiva molte altre non hanno gradito alla fine di tutti i bonus precedenti.

Un nuovo bonus per i ragazzi da 800 euro

Prima di vedere il bonus da €800 previsto dall’INPS è però importante ricordare che due bonus esistono ancora.

Infatti per i figli a carico è ancora possibile fruire del bonus di €1000 chiamato bonus musica. Il bonus musica si può richiedere dai 5 ai 18 anni di età del figlio. Invece da 0-3 anni c’è il bonus nido che agevola sia il nido pubblico che il nido privato. Ma vediamo questo nuovo bonus dell’Inps da €800. L’INPS mette a disposizione questo bonus per aiutare le famiglie che abbiano figli a scuola. Infatti gli 800 euro messi a disposizione dall’INPS saranno spendibili in corsi di lingue. Si tratta di corsi di lingue di alto livello che offrono certificazioni riconosciute a livello europeo.

Un aiuto dall’INPS con questi requisiti

Dunque con questo bonus di 800€ i ragazzi potranno godere di questi corsi di lingue in maniera gratuita. Per poter richiedere questo bonus dell’Inps bisogna andare sul sito dell’Istituto che autenticarsi tramite Spid. Alla domanda bisogna anche allegare la propria certificazione ISEE. A poter richiedere questo aiuto per i corsi di lingue sono tutti i figli dei dipendenti pubblici o dei pensionati pubblici. Questo bonus è sicuramente un’opportunità interessante e da non lasciarsi sfuggire.

Come fare domanda per ottenerlo

Le domande vanno presentate entro il primo settembre e presentando la domanda si rientrerà in una graduatoria. Le borse di studio disponibili sono 6.100 e di conseguenza con questa graduatoria si andrà a stabilire chi potrebbe beneficiare effettivamente di questo aiuto da 800€. I corsi di lingue dei quali sarà possibile fruire hanno un obbligo di frequenza e sono strutturati in maniera tale da non confliggere con il normale svolgimento delle lezioni.