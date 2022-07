Bonus Vacanze 2022: €450 subito sul conto per partire senza pensieri

Finalmente arriva un bonus vacanze per consentire agli italiani di poter staccare dopo un durissimo anno di lavoro.

Con gli stipendi sempre più bassi e più precari e il costo della vita che aumenta continuamente, tantissimi italiani stanno rinunciando all’idea delle vacanze.

Le famiglie italiane sono troppo in difficoltà e gli aiuti messi in campo dallo Stato sono insufficienti. Addirittura un lavoratore italiano su 3 percepisce per il suo lavoro un compenso che lo tiene al di sotto della soglia di povertà ed è un lavoratore povero.

Il bonus per le vacanze degli italiani

In una situazione del genere è perfettamente normale che le famiglie italiane cerchino bonus e aiuti per fare praticamente qualsiasi cosa.

Ma ora c’è un bonus vacanze da €450 che tutti gli italiani possono richiedere. A metterlo in campo è la regione Lazio ma a richiederlo possono essere davvero tutti gli italiani. Infatti per qualsiasi italiano che decida di trascorrere le sue vacanze nel Lazio ci sarà questo bonus che può arrivare fino a 450 euro. Ad avere l’idea del bonus vacanze è stata la regione Lazio ma tantissime strutture ricettive della regione hanno deciso di aderire. Andando sul sito della regione Lazio si potrà scoprire quali sono le strutture ricettive che hanno aderito a questa bella iniziativa e come fare per fruire dello sconto fino a 450€.

Le occasioni di risparmio sono varie

Tuttavia anche per quanto riguarda il Telepass c’è uno sconto interessante che potrà fare felici gli italiani che vogliono utilizzare questo popolare strumento. Come sappiamo il Telepass permette di evitare le lunghissime code al casello autostradale. Si tratta di uno strumento che torna sicuramente di grande attualità proprio nel periodo estivo. Tuttavia il Telepass ha un costo e tante famiglie italiane non vogliono sostenerlo. Ma oggi proprio per gli automobilisti c’è a disposizione una promozione sul servizio Telepass.

I bonus locali

Grazie a questa promozione i primi sei mesi del Telepass saranno completamente gratuiti. Dopo 6 mesi il Telepass tornerà a pagamento. Ma essendo il servizio Telepass Plus si potrà continuare ad associare due targhe al medesimo servizio. Con questi bonus ed aiuti per le famiglie può essere un po’ più semplice andare in vacanza, ma non bisogna neanche dimenticare le borse di studio per ISEE bassi messa a disposizione sempre dalle regioni contro la stangata del ritorno a scuola.