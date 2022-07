Investe quattro ragazze e scappa in auto: gli amici lo inseguono per picchiarlo

L’uomo finito in manette è un ragazzo di Modena che ha investito quattro ragazze e per reazione, gli amici di queste ultime lo hanno inseguito intenzionati a linciarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno impedito il linciaggio

Un giovane ha investito quattro ragazze di circa 20 anni, di fronte a un locale e poi ha provato a darsi alla fuga omettendo di soccorrerle. È successo a Ferrara, al Lido di Spina, dove è occorso l’investimento.

Il giovane, dopo aver investito le quattro ragazze, ha provato a fuggire ma gli amici delle ragazze si sono subito messi sulle sue tracce, inseguendolo, e sono riusciti a raggiungerlo, provando a linciarlo. Per impedire il linciaggio sono intervenuti i buttafuori del locale e anche i militari dell’Arma dei carabinieri, che lo hanno arrestato non solo per aver investito le ragazze, ma anche per la conseguente omissione di soccorso.

Dopo essere stato investite dall’auto guidata dal giovane, all’altezza del Lido di Spina, tre delle ragazze hanno riportato lesioni di gravità media, mentre una quarta ragazza è finita in ospedale in condizioni più serie. La ragazza è accompagnata all’ospedale Maggiore di Bologna.

Gli amici delle ragazze hanno inseguito il conducente del veicolo e in poco tempo il giovane è stato individuato e raggiunto da un gruppo congruo di giovani, che lo hanno picchiato, provocandogli lesioni medio-gravi. Sono in corso esami tossicologici per comprendere se il giovane finito in manette, fosse sotto l’effetto di stupefacenti.

Le ragazze sono residenti in provincia di Ferrara, da quanto si apprende. Nella giornata di domani ci sarà l’udienza di convalida.

Famiglia investita da una moto

È invece di ieri, 30 luglio, la notizia di un tragico incidente occorso a Bari. Un uomo di 47 anni ha perso la vita dopo che una moto lo ha investito. Insieme a lui c’era suo figlio di 7 anni, che ha riportato delle lesioni. Il papà, per proteggere il figlio dall’essere investito, ha fatto da scudo al piccolo e lo ha così salvato, perdendo la vita. Il conducente della moto è un ragazzo di 20 anni, che ora è finito sotto inchiesta per omicidio stradale.

La tragedia è avvenuto in pochissimi minuti. La famiglia, formata da papà, mamma e il bimbo di 7 anni, stava attraversando la strada quando la moto li ha investiti. Il padre si era reso conto che il mezzo stesse sopraggiungendo e ha protetto il figlio con il corpo. Il padre, purtroppo, non ce l’ha fatta. In ospedale pure il ragazzo alla guida della moto, quest’ultima sotto sequestro.