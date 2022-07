Tre persone morte e cinque feriti gravi in due sinistri occorsi nella notte

Due incidenti fatali si sono verificati nella notte a Roma, e tre persone hanno perso la vita. Il primo sinistro è occorso sul Gra, il secondo sulla Laurentina

Due tragici incidenti stradali sono occorsi nella notte a Roma. Uno è occorso lungo il Grande Raccordo Anulare, l’altro sulla Laurentina.

I due schianti hanno visto il decesso di tre persone e in cinque hanno invece riportato lesioni gravi. I

Il primo sinistro sul GRA

Il primo sinistro stradale è avvenuto sul Grande Raccordo Anulare, nei pressi dell’uscita 26. Una Bmw, per ragioni su cui bisognerà effettuare una serie di accertamenti, si è schiantata in un modo violento contro le barriere di sicurezza. Nel tragico schianto due persone sono decedute e altre tre (tutti uomini) sono state portate urgentemente in nosocomio dai soccorritori.

Nel mentre, si è provveduto alla chiusura del Grande Raccordo Anulare.

Il secondo incidente: auto si schianta contro albero

Ma non è tutto, perché come sopraccitato, un altro tragico incidente è occorso nella notte, stavolta in via Laurentina, ma sempre a Roma. Nello specifico, un’auto si è schiantata contro un albero e nel tragico impatto un uomo è morto. Oltre alla persona deceduta, su quell’auto, una Fiat 500, c’erano tre persone che hanno riportato gravi lesioni.

A perdere la vita è stato il conducente della Fiat 500, un ragazzo di 26 anni. Per quanto concerne le altre persone ferite, i vigili del fuoco hanno provveduto a estrarle dalle lamiere. Sono intervenuti sul posto anche gli agenti del gruppo Monteverde della polizia locale verso le ore 4 di questa notte, tra il 30 e il 31 luglio, al civico 508 della Laurentina, in una zona compresa tra via del Serafico e via di Vigna Murata.

Una volta che i soccorritori hanno accertato che il ventiseienne fosse morto, le tre persone che si trovavano a bordo della Fiat 500 schiantatasi contro un albero, tra cui due persone che erano in stato di incoscienza, sono state trasportate urgentemente in nosocomio.

Sarà ora fondamentale, ai fini di chiarire la dinamica dell’incidente, eseguire ulteriori accertamenti. Tuttavia, dalle prime analisi sul luogo dell’impatto, non sarebbero coinvolte altre vetture. Una volta terminati i rilievi, saranno gli inquirenti a dover accertare cosa è successo.