Tremenda inondazione, 4 fratellini muoiono inghiottiti dall’acqua

I bambini sono stati strappati dalle braccia dei genitori che avevano trovato riparo su un albero mentre il loro camper era stato letteralmente spazzato lontano

Un tragico evento che ha lasciato sotto choc una intera comunità. Un dramma occorso in piena notte. Quattro bambini hanno perso la vita nel Kentucky, in Usa.

Una tremenda inondazione che sta interessando in questi giorni lo Stato Usa, ha portato via la vita di quattro bambini. Verso le ore 2 della notte, Amber e il marito Riley, che hanno un po’ più di 20 anni, vengono a sapere che ci sarà un alluvione.

Lei si affaccia alla finestra e vede che sono circondati da acqua. Il livello di quest’ultima dal non arrecare preoccupazione diventa in pochi istanti sempre più allarmante. Il tempo di vestirsi e vestire i loro quattro bambini e il loro camper comincia a essere allagato. Amber comprende che sarebbero affogati se fossero rimasti nel camper. Vanno via tutti ma non c’era alcun posto in cui rifugiarsi, e a quel punto cercano riparo sul tetto del camper.

Lì hanno creduto di essere riparati, ma poi capiscono la roulette sarebbe stata portata via. Iniziano a respirare e saltano dal tetto del camper che stava per essere spazzato lontano. Si rifugiano su un albero lì nei pressi, reggendo con le mani i loro figli più grandi e tenendo abbracciati quelli piccoli. I loro figli avevano 8,6, 4 e 2 anni.

Nel frattempo l’alluvione ha continuato a imperversare, vedono il loro camper spazzato via. Provano a contattare il 911, ma niente da fare, tutto fermo. Reggono i bimbi per delle ore, poi l’inondazione inghiotte i loro figli. I genitori riescono a reggersi aggrappati all’albero per 8 ore, poi un uomo con un kayak riesce a metterli in salvo. L’uomo era uscito dalla sua abitazione proprio con l’intento di soccorrere chi necessitasse aiuto, data la terribile situazione meteo che stava imperversando.

Una cugina di Amber ha raccontato a un giornale del posto la vicenda, poi pubblicata anche su diverse altre testate. È tra i drammatici racconti che iniziano a venire fuori dopo il disastro occorso in Kentucky tra lo scorso mercoledì, 27 luglio, e giovedì 28 luglio. Ma adesso arriva per Amber e Riley il momento più difficile, ossia accettare che i loro figli non ci sono più. Una tragedia senza fine.