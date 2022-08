Alleanza Pd-Azione lontana: Calenda pensa a un polo centrista

Il leader di Azione accusa i dem su programmi e alleati poco affidabili. Da +Europa si tenta una mediazione ma Calenda vorrebbe un polo alternativo alle due coalizioni, magari alleato con Italia Viva.

La stretta per l’alleanza tra Azione e Partito Democratico in vista delle elezioni politiche è molto lontana, il Campo largo sognato da Enrico Letta per battere il Centrodestra sembra un miraggio e dopo la chiusura da parte del segretario dem al Movimento 5 Stelle, Letta rischia il secco No da parte di Carlo Calenda.

Al centro della questione c’è l’accordo sulla suddivisione dei collegi uninominali. Calenda aveva chiesto quasi un terzo dei posti oltre che il collegio di Roma centro per sé stesso, ma dal Pd la risposta è stata negativa oltre al fatto che quel seggio sarebbe già riservato al governatore del Lazio Nicola Zingaretti. Ma i punti di distanza sono anche politici, Azione infatti chiede una coalizione in cui non siano presenti ex-grillini e partiti che non hanno sostenuto il Governo Draghi. L’ultima possibilità è quella dell’incontro che si terrà oggi tra i due leader di partito per tentare di includere nel Centrosinistra quell’area moderata di cui Azione è il socio di maggioranza, ma l’ottimismo si riduce di ora in ora.

“Esiste una profonda differenza tra alleanza e sottomissione. Nel primo caso si discute e si trova un compromesso, nel seconda non saprei dire. Non appartiene alla nostra cultura” scrive su Twitter Calenda il quale inoltre appare sodisfatto dai sondaggi che danno Azione e + Europa intorno al 7%, praticamente pari con Forza Italia. Intanto al partito dell’ex-ministro dello Sviluppo economico, dopo l’adesione delle ex-forziste Mara Carfagna e Mariastella Gelmini, ha aderito in queste ore anche Paolo Russo, deputato eletto in Forza Italia e vicino alla ministra per il Sud.