Una funzione di Google Pixel 6 è utilissima, non potrete più farne a meno: come funziona Camouflage?

Google ha voluto implementare una nuova funzione in quelli che saranno i prossimi cellulari della casa di Mountain View, e dato che i dispositivi che presenta l’azienda non sono mai stati deludenti non possiamo che essere davvero felici di parlarne. Un prodotto del genere non si dimentica facilmente, ma neanche le impostazioni che possono offrire visto e considerato che siano altamente utili per ognuno di noi. Di che parliamo nello specifico?

Sappiamo tutti quanti molto bene che i Pixel di Google siano estremamente funzionali dal punto di vista del comparto fotografico, e ciò non riguarda soltanto la parte hardware ma anche quella software. Non per niente, la stessa casa di Mountain View si è occupata di dare vita a dei progetti unici e che potrebbero essere portati avanti per via di alcune caratteristiche interessanti che hanno da proporre.

E possiamo vedere un esempio lampante in occasione del lancio di Google Pixel 6a, momento in cui il team di Google ha avuto modo di introdurre un nuovo strumento in Gomma magica – o Magic Eraser detto in inglese – di Google Foto, che prende il nome di Camouflage. In altre parole è una nuova modalità che potrebbe dare vita a delle opzioni alternative parecchio interessanti. Ma quali sarebbero? Vediamole insieme.

La funzione che ci permette di modificare le foto con facilità

Questa funzionalità è già disponibile sia per Google Pixel 6 che per Google Pixel 6 Pro: lo annuncia direttamente il team di Google con un messaggio su Twitter, con il quale invita gli utenti a provare subito il nuovo strumento di editing. Inoltre, all’interno di Google Foto, nella sezione dedicata a Magic Eraser precisamente, tutti coloro che fanno uso di questi telefoni troveranno un’apposita opzione per attivare la modalità Camouflage.

Per chi se lo chiedesse: è una complessa soluzione studiata in caso in cui l’utente non voglia rimuovere del tutto alcuni elementi da uno scatto e cambiare i colori di alcuni oggetti. L’obiettivo è quello di farli risaltare di meno e integrarli meglio con gli altri elementi che costituiscono la “scena” in poche parole. Così facendo, come potremmo immaginare, avremmo modo di personalizzare al meglio l’intera situazione; l’impostazione di cui abbiamo parlato non crediamo che sia inutile come qualcuno potrebbe pensare, ragione per la quale bisognerebbe farne uso prima si giungere a conclusioni affrettate.

Comunque non è ancora stato detto come verrà implementata o quanto tempo ci vorrà, tuttavia non sarebbe affatto strano se venisse rilasciata tramite Google Foto, Google Play Services o Android System Intelligence. Attualmente pare che sia già disponibile per gran parte dei possessori di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, mentre tutti gli altri dovranno per forza attendere ulteriori aggiornamenti utili al riguardo. Sappiate, però, che sia possibile scaricare l’ultima versione disponibile di Google Foto dal Play Store, e vi conviene farlo dato che l’app sia collegata alla funzionalità.