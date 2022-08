Cade per 100 metri assieme al suo cane: muore studente-pastore di 25 anni

L’incidente è avvenuto durante un’escursione nella zona del Vaccarizza. Trovato morto anche il cane che lo accompagnava.

Matteo Carminati, 25 anni di Sorisole, è morto lunedì in montagna dopo una caduta di 100 metri, mentre stava svolgendo il suo lavoro: quello di pastore. Accanto a lui i soccorritori hanno trovato anche il corpo del suo cane, precipitato a sua volta giù per il dirupo, forse per seguirlo dopo il volo mortale. La tragedia è avvenuta in provincia di Bergamo, nella zona del Vaccarizza, a 1.600 metri di altitudine, nel territorio del comune di Ardesio.