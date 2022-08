Panico in città, 77enne si arma di fionda artigianale e lancia sassi contro auto

Un uomo di 77 anni ha scatenato il panico in un quartiere a Firenze, dove aveva costruito una fionda artigianale con cui scagliava sassi e bulloni contro le auto.

Un uomo di 77 anni ha seminato il panico in un quartiere di Firenze. Nello specifico, l’uomo aveva costruito una fionda artigianale, altra di altre epoche che usava per lanciare sassi e bulloni sulle automobili.

L’uomo ha costruito la fionda assemblando un ramo di legno a Y stagionato, alcuni elastici da camera d’aria, e un rafforzamento in pelle sulla punta per meglio tenere le “munizioni” da tirare e avere una miglior mira. I poliziotti hanno rinvenuto tale arma in casa dell’anziano.

Da quanto riportano gli inquirenti, sarebbe lui il presunto autore di danni alle automobili che sono occorse negli ultimi tempi nel quartiere fiorentino. Erano parecchi, ormai, i residenti che non parcheggiavano più lungo la strada del quartiere per timore di trovare lunotti danneggiati e carrozzerie ammaccate a causa del lancio di sassi e bulloni.

Ma il passaparola è un metodo molto potente per far correre una notizia, e tutta Firenze ha saputo cosa stesse accadendo. Infatti, tutti erano al corrente che ci fosse qualcuno in quel quartiere, che danneggiava le auto parcheggiate.

Anche fuori dal quartiere l’uomo misterioso era divenuto noto perché in parecchi si ritrovavano dei danni alle auto. Poi, il 7 agosto scorso, l’ennesimo caso: il padrone di una Renault Scenic, una volta per strada, ha ritrovato la sua macchina col lunotto posteriore distrutto e ha contattato i poliziotti.

La denuncia

I poliziotti, una volta in loco, hanno iniziato a sentire testimoni, poi si sono recati a suonare al campanello dell’appartamento dell’anziano. L’uomo, che si sarebbe reso protagonista di altri contesti di liti e insofferenza con residenti del suo quartiere, avrebbe reagito male all’intervento dei poliziotti, tant’è che si sarebbe scagliato contro gli agenti che gli chiedevano di mostrargli i documenti, minacciandoli.

Al culmine del litigio è sopraggiunta pure un’ambulanza, ma poi il 77enne non avrebbe voluto recarsi in ospedale. I poliziotti hanno trovato nell’appartamento dell’anziano 77enne una fionda artigianale, una canna di fucile, alcune sferette e bulloni di acciaio grandi un paio di centimetri.

Gli agenti di polizia hanno infine provveduto a denunciare l’uomo per possesso abusivo di armi, minaccia a pubblico ufficiale, danni aggravati, lancio rischioso di oggetti.