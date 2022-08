Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro capilista con Sinistra Italiana e Verdi

L’attivista e il sindacalista saranno candidati nei collegi uninominali e capilista nel proporzionale per SI. L’annuncio in conferenza stampa da parte di Fratoianni e Bonelli.

Nicola Fratoianni annuncia i primi nomi importanti che saranno candidati di Sinistra Italiana alle prossime elezioni amministrative, lo fa insieme al portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, con il quale SI sarà alleato. Si tratta di Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi.

Soumahoro, 42 anni, è un sindacalista di origine ivoriana da sempre impegnato nella lotta in difesa dei braccianti stranieri impiegati nel nostro Paese e contro il caporalato e per i diritti dei lavoratori sfruttati nella filiera agricola. “Da anni difende le persone invisibili, senza voce e dimenticate come le lavoratrici e i lavoratori della filiera agroalimentare e tanti altro dell’era dell’economia digitale” spiega Bonelli. Soumahoro è fondatore della Coalizione Internazionale Sans-Papiers, Migranti e Rifugiati e della Lega dei Braccianti.

Ilaria Cucchi invece è sorella di Stefano, il giovane morto il 22 ottobre 2009 mentre si trovava in custodia cautelare dopo essere stato fermato per spaccio e possesso di droga. Negli anni si è battuta strenuamente per fare in modo che giustizia fosse fatta, fino alla condanna definitiva pronunciata dalla Cassazione lo scorso aprile nei confronti dei carabinieri ritenuti responsabili di omicidio preterintenzionale. Cucchi è stata tra le promotrici dell’inserimento del reato di tortura nel codice penale italiano.

“Sono due personalità che saranno candidati nei collegi uninominali e saranno capilista nel proporzionale” continua Bonelli. “Ho trattato con molta determinazione per un collegio per Cucchi – ha aggiunto Nicola Fratoianni -. Siamo orgogliosi che abbiano accettato di guidare le nostre liste. Per noi rappresentano la possibilità di raccontare non solo storie o un’altra idea dell’Italia, ma la possibilità di costruirla insieme. Ci sono storie di questo Paese che sono state terribili e che però si sono tramutate in battaglie. Ci sono persone che con una storia dura e dolorosa, ma anche straordinariamente potente, hanno contribuito a raccontare a questo Paese che si può cambiare. A partire dalla forza collettiva” afferma il segretario di SI.

E sulle difficoltà della coalizione Fratoianni ha spiegato: “Sapete bene che in queste settimane è montato un dibattito sulle nostre scelte politiche che ci hanno visto siglare l’intesa con il Partito Democratico: ‘Bonelli e Fratoianni sono andati lì perché gli hanno garantito dei seggi sicuri’. Allora oggi vi vogliamo dire per chi abbiamo trattato dei seggi sicuri, chi vogliamo portare dentro questo Parlamento, perché a volte le persone, con le loro storie, con le loro pratiche sono in grado di rappresentare un’idea diversa del paese che vorremmo“.