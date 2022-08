Terrore in aeroporto: un uomo estrae un coltello, la polizia spara

Momenti di paura questa mattina a Parigi. In aeroporto un uomo ha estratto un coltello. Gli agenti di polizia sono intervenuti.

È partito un colpo dopo che gli agenti di polizia avevano intimato, inutilmente, all’uomo di mettere a terra il coltello. Ancora non chiara però la dinamica degli eventi.

Stamattina, mercoledì 10 agosto, un uomo è stato ucciso all’aeroporto di Roissy Charles de Gaulle, nelle vicinanze della capitale francese Parigi. Brandiva un coltello in maniera minacciosa. Momenti di paura tra i passeggeri. L’uomo ha rifiutato di mettere a terra l’arma, costringendo gli agenti di polizia a sparare.

Stando a ciò che riferisce Afp, tutto è successo al terminal 2F dello scalo parigino. L’uomo, un senzatetto, «stava disturbando gli agenti di sicurezza e la polizia di frontiera» verso le 8.20 di stamattina. La polizia dunque è stata allertata. Così gli agenti sono intervenuti per farlo allontanare.

Inizialmente il senzatetto sembrava volersi allontanare, non senza aver insultato gli agenti. Ma poi è saltato fuori il coltello, estratto all’improvviso dall’uomo. Non è ancora noto l’esatto andamento dei fatti. Ma secondo le notizie riferite da alcune agenzie i poliziotti avrebbero più volte intimato all’uomo di posare il coltello a terra. Ma non hanno ottenuto alcun risultato. A quel punto è partita la sparatoria: uno degli agenti ha aperto il fuoco, uccidendo il senzatetto.

Il racconto di un fotografo che ha assistito alla scena

Faisant preuve de sang-froid, les policiers ont neutralisé ce matin un individu menaçant en possession d’une arme blanche à l’aéroport de #Roissy Charles de Gaulle. pic.twitter.com/KBtVKQVtbH — Préfecture de Police (@prefpolice) August 10, 2022

Un fotografo dell’Afp, che ha assistito alla scena della sparatoria, ha raccontato che «un uomo alto ha brandito un oggetto che sembrava un coltello verso la polizia. È stato dato un avvertimento ma si è fatto avanti e un poliziotto ha sparato. È stato sparato un solo colpo». La vittima, raggiunta dal colpo di pistola, è stata ferita all’addome. Il senzatetto è stato poi messo su una barella e evacuato in una zona inaccessibile ai passeggeri, ha aggiunto il fotografo.

Su Twitter è arrivata la conferma di quanto successo. Lo ha comunicato sul suo account la questura di Parigi: «Dando prova di sangue freddo, i poliziotti hanno neutralizzato questa mattina un individuo minaccioso in possesso di un’arma bianca all’aeroporto di Roissy Charles de Gaulle».