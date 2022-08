«Vivo sulla vostra schiena: voi lavorate e mantenete me e migliaia di stranieri in Italia». Infuria la polemica per video su TikTok [VIDEO]

Un video provocatorio apparso su TikTok – su un profilo poi scomparso – diventa virale e scatena una polemica.

Una donna con accento dell’est sbeffeggia gli italiani e il governo. La rete impazzisce e il profilo viene oscurato.

Di lei si sa poco o nulla. Ma ha già sollevato un polverone, trasformandosi in un piccolo caso mediatico. Tutto è partito da un account u TikTok. Lo username è “mayabellator02”. Ma ora il profilo è scomparso. Probabilmente a causa degli innumerevoli attacchi postati dagli altri utenti del social nei commenti.

Per quale ragione? All’origine della pioggia di critiche c’è un video nel quale questa donna, con forte accento dell’Europa dell’Est, si fa beffe degli italiani e del governo. Tutti poveri gonzi che, a sua detta, la mantengono senza che lei faccia nulla. «Io vivo sulle vostre spalle, faccio la bella vita e a voi sta bene», dice la donna nel video.

Un video pieno di provocazioni, della durata di un minuto circa. Dove si vede la donna, seduta in parco, che si inquadra col telefonino e racconta la sua «bella vita» da disoccupata e mantenuta dall’assistenzialismo di stato. «Io il bonus di 200 euro non l’ho preso perché hanno annullato il bonifico e io vivo sulla vostra schiena: voi lavorate e mantenete me e migliaia di stranieri che sono in Italia», dice. E poi rincara la dose: «Non è colpa nostra, è colpa del vostro governo… ma no, neanche, è colpa vostra, che accettate tutto ciò! Quindi io vivo con il reddito di cittadinanza, casa gratis, bonus bollette, bonus tutto, mangio gratis… Non devo fare niente, faccio la mantenuta, faccio la bella vita!», racconta la donna.

Un minuto di provocazioni

Poi il tono della provocazione cresce: «Se avete bisogno venite, vi aiuto. Vi do volentieri un piatto da mangiare. In Italia funziona così, avete scelto un governo che decide per voi la vostra vita, o meglio, “non vita” e secondo me, vi sta bene così, perché in Italia sono 50 anni che il governo fa come cazzo gli pare, gli stipendi sono gli stessi da trent’anni, quindi… se a voi va bene così, va bene così! Tanto ascoltate la televisione che vi dice che va tutto bene, che andrà tutto bene…», conclude.

La straniera che provoca gli italiani su TikTok

Non è la ‘prima volta che “Maya” pubblica su TikTok video dal sapore provocatorio. Per non dire le classiche “trollate” buone ad attirare l’attenzione. Sul social aveva già raggiunto una certa notorietà per video di questo tenore. In altre occasioni la si vede ribattere a chi la attacca e prendere per il naso gli italiani e il governo. «Resterete senza gas ed energia elettrica e sarà colpa di Putin e delle straniere come me, che vi rubano i mariti e il lavoro», commenta sarcasticamente in un altro video.