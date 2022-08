Vuoi giocare a GTA 5 ed Elden Ring dal tuo smartphone? Ora puoi con Xbox Cloud Gaming

Alcuni giochi non sono accessibili dallo smartphone, e questo purtroppo lo sappiamo abbastanza bene, ma ciò non significa che non ci siano dei metodi affidabili grazie ai quali riuscire a compiere miracoli. In sostanza dobbiamo soltanto informarci meglio su quello che realmente potremo fare utilizzando il più possibile una serie di strumenti di tutto rispetto, tuttavia ora ci stiamo chiedendo una domanda molto importante, ma essenziale in tal caso; di che opzioni stiamo parlando? È il momento di scoprirle.

Ci sono dei titoli che non possono essere giocati generalmente sullo smartphone, e i motivi del perché non sia possibile questo sono parecchio evidenti: innanzitutto è praticamente impossibile che un gioco molto pesante riesca a girare sul cellulare, specialmente se la sua programmazione è avvenuta su un PC. In secondo luogo, ma non per importanza, il peso sarebbe così tanto elevato che potrebbe occupare più della metà della memoria della maggior parte dei dispositivi elettronici.

Eh già, purtroppo dobbiamo accettare la realtà. Prodotti come Elden Ring e GTA V, due giochi capaci di lasciare un’impronta profonda nell’industria videoludica grazie ai loro mondi aperti, non potrebbero essere mai giocati in uno smartphone. Ma chi ha detto che un giorno non si possa arrivare a comprimersi in un cellulare? Pare che i presupposti ci siano come anche le tecnologie, tuttavia è solo una questione di accordi commerciali e volontà delle parti. sostanzialmente. Chi ha lanciato l’iniziativa?

L’arrivo dei nuovi giochi sul cellulare grazie alla piattaforma di Microsoft

È stata proprio Microsoft a puntare il sito sul servizio Xbox Cloud Gaming, dando l’opportunità a tutti gli utenti di giocare in streaming anche titoli che non fanno parte del catalogo del Game Pass. Per capirci meglio: con la sottoscrizione al servizio è possibile giocare gratuitamente a dei titoli inclusi nell’ampia libreria di Game Pass Ultimate in ogni modo possibile, streaming compreso.

Tuttavia si pensa che presto sarà possibile, a quanto pare, fare acquisto di titoli e giocarli tramite cloud, proprio come avviene su Google Stadia. È stato svelato completamente su Twitter dall’utente Knoelbelbroet; sulle pagine dello store Xbox di Elden Ring, GTA 5 e numerosi altri giochi come Red Dead Redemption 2, The Witcher 3 e Sekiro, è comparso il logo di Xbox Cloud Gaming Beta. Che sia un buon segno o un cattivo presagio?

Forse la prima data la situazione. In ogni caso, si pensa che Microsoft stia cominciando a mettere in atto quanto aveva già annunciato in precedenza, ossia l’ampliamento di Xbox Cloud Gaming con la possibilità di sfruttarlo anche per giocare titoli della propria libreria, non presenti però nel catalogo Game Pass. Può darsi che ci sia anche una sorta di revisione dello store Xbox che ha prodotto una sorta di errore diffuso, ma al momento sembra essere uno scenario del tutto improbabile. Riceveremo maggiori info soltanto in seguito visto e considerato le novità di che stiamo vedendo.