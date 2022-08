Gilia Belmonte e Stash genitori bis: il nome della piccola? Un omaggio a Lennon

Il cantante de The Kolors Stash e la giornalista Giulia Belmonte hanno avuto una seconda bambina dopo Grace: ecco il bellissimo annuncio.

Lui è uno dei cantanti più amati e seguiti dal grande pubblico, protagonista insieme alla sua band, The Kolors, dell’edizione 14esima del talent di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi, Amici.

Stiamo parlando chiaramente di Antonino Stash Fiordispino, il quale, nelle ultime edizioni, ad Amici, ha ricoperto anche il ruolo di giurato accanto a Stefano De Martino e Emanuele Filiberto di Savoia. Proprio durante lo scorso Serale del programma, il cantante aveva annunciato che lui e la sua compagna Giulia Belmonte erano in attesa del secondo figlio.

Nel dicembre del 2020 è nata la primogenita della coppia, Grace. Giulia Belmonte e Stash si sono conosciuti nel 2019 e per loro è stato amore a prima vista. Ma oggi c’è un altro grande annuncio per cui festeggiare.

L’annuncio della coppia

In un post pubblicato in mattinata sugli account ufficiali di Stash e Giulia Belmonte, la coppia ha annunciato la nascita della piccola Imagine. Mamma e piccola stanno bene e a corredo dell’annuncio anche i primi bellissimi scatti. Ha scritto il frontman dei The Kolors: “È nata Imagine Fiordispino. Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora”.

Il nome della piccola deriva del capolavoro di John Lennon Imagine, canzone del ’71 – vota come canzone del secolo scorso – rimasta nell’immaginario collettivo di intere generazioni. Tantissimi gli auguri che stanno arrivando in queste ore alla coppia e, tra questi anche tanti vip. Da Lorella Cuccarini a Paolo Ciavarro, passando per Stefano De Martino e Rudy Zerbi e tanti altri.