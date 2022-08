Tragico incidente nella notte: tutti morti, avevano meno di vent’anni

Tragedia nella notte: quattro giovani perdono la vita in un incidente tra Cordignano e Godega di Sant’Urbano, in provincia di Treviso. Sulla stessa strada, nel 2019, altre due giovani vittime.

Quattro giovani vite, tra i 18 ed i 19 anni, spezzate in un istante: è il drammatico bilancio di un tragico incidente che si è verificato questa notte, sulla strada che unisce i paesi di Cordignano e Godega di Sant’Urbano, in provincia di Treviso.

Auto senza controllo in curva, poi l’impatto con un albero

Erano circa le due e dieci quando la Volkswagen Polo su cui stavano viaggiando i quattro ragazzi ha imboccato una curva a sinistra, all’altezza del civico 10 di via Cordignano. Per cause ancora da verificare la vettura ha perso il controllo, uscendo di strada e centrando in pieno un albero. Impatto devastante, reso ancor più grave dal conseguente ribaltamento della vettura che è finita in un canale di scolo adiacente alla strada. Niente da fare per i quattro giovani: troppo forte l’impatto. Hanno perso così la vita Daniele De Re, 18 anni, Xhuliano Kellici, 19 anni, entrambi residenti a Cordignano; Daniele Ortolan di Orsago e Marco Da Re di Caneva, in provincia di Pordenone, entrambi diciannovenni.

La strada della morte

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti, che nulla hanno potuto fare per aiutare i quattro ragazzi, morti in seguito al violento impatto con l’albero. Sul luogo dello schianto il 118, i Vigili del Fuoco – che hanno lavorato fino all’alba per mettere in sicurezza la vettura ed estrarre i quattro giovani – e la Polizia Stradale, che ha proceduto ad effettuare i rilievi. Una strada, via Cordignano – che attraversa i comuni di Cordignano, Godega e Orsago – che ha già raccolto in passato un drammatico tributo di giovani vite. Era il 14 marzo del 2019 quando, più o meno alla stessa altezza dell’incidente di questa notte, persero la vita altri due ragazzi: Tommy Saccon e Michele Zanette, di 19 e 18 anni.