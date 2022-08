Meghan Markle lascia il Principe Harry | Gli indizi che portano alla certezza

Dopo aver letto il quarto capitolo del libro di Tom Bower “Revenge”, incentrato sulla vita di Meghan Markle, l’ipotesi che Meghan lascerà il principe Harry è ormai una certezza.

Il giornalista e scrittore ha infatti ricostruito alcuni passaggi meno conosciuti della vita privata di Meghan, soprattutto in merito ai suoi rapporti con gli uomini e con il lavoro.

Da quello che ha scritto Bower, infatti, emerge che Meghan ripete sempre lo stesso schema quando si lega a una persona di sesso maschile.

Si è comportata infatti alla stessa maniera con suo padre e con il primo marito, di cui ha quasi completamente cancellato ogni traccia dalla sua vita.

Meghan lascia il principe Harry. Gli indizi

Anche se oggi affermano di essere più innamorati che mai e si chiamano in pubblico “My Love”, Harry e Meghan non starebbero vivendo la favola romantica che avevano sempre sognato. Ma nonostante tutte le difficoltà all’interno della famiglia reale, i Sussex continuano a mostrarsi come una coppia unita. Secondo Tom Bower però Meghan ha già un piano molto preciso in mente. Per scrivere il suo libro Bower ha indagato sulla vita di Meghan prima del successo. Durante questa indagine ha scoperto che Meghan è andata in televisione per la prima volta quando era giovanissima, grazie ai molti agganci del padre. Grazie alla sue conoscenze Thomas ottenne che Meghan fosse intervistata in merito a una lettera che scrisse al governo americano. Diventata ormai adulta, Meghan conobbe il produttore Trevor Engelson, grazie al quale venne scritturata in alcuni film ricevendo la prima “piccola spinta” nel mondo del cinema.

Successivamente però Meghan entrò a far parte del cast di Suits, una serie televisiva americana girata a Toronto, Cananda. All’epoca, Meghan fu l’unica tra i suoi colleghi a trasferirsi a Toronto invece di lavorare da “pendolare” andando e venendo dalla California. Per molti fu il primo segnale di allontanamento da Trevor. Secondo le informazioni riportate da Tom Bower, infatti, Meghan cominciò a comportarsi e a parlare come il suo personaggio nella serie Suits, Rachel Zane. Rachel è un’avvocata dalla personalità molto forte, impegnata in temi sociali e politici: esattamente ciò che Meghan Markle sta tentando di diventare oggi, nella vita reale. A questo punto Meghan scaricò il marito Trevor inviandogli la propria fede in una busta chiusa, senza nemmeno un biglietto di accompagnamento.

Poco tempo dopo Meghan decise di distruggere tutte le fotografie e le riprese del giorno del suo primo matrimonio. Le uniche che sono sopravvissute sono quelle in possesso di Thomas Markle. Finito il matrimonio con Trevor, per un breve periodo Meghan frequentò lo chef americano di origini napoletane Cory Vitiello. Le cose non andarono bene nemmeno con lui, ma Cory fu l’unico uomo a scaricare Meghan per il suo comportamento impossibile. Sembra evidente però che Meghan avesse tentato di sfruttare anche lui e di utilizzare i suoi contatti e i suoi soldi per farsi notare nell’alta società di Toronto. Dopo Cory (i maligni dicono “durante Cory”), Meghan cominciò la relazione che avrebbe cambiato in maniera radicale la sua vita: quella con il Principe Harry.

Come finirà?

Secondo molti Meghan sfrutterà Harry il più possibile, fino a che avrà ottenuto tutto quello che desidera davvero. Nel momento in cui non le servirà più, probabilmente lo scaricherà come fece con Trevor e come ha fatto anche con suo padre.

Sempre dalle rivelazioni di Tom Bower sembra infatti che Meghan abbia rotto i rapporti con suo padre trovandolo “poco presentabile” e poco “utilizzabile” dal punto di vista dell’immagine. Il vero motivo per cui Meghan non avrebbe invitato al Royal Wedding suo padre e i suoi fratellastri sarebbe puramente estetico: non voleva farsi associare a due uomini grassi e bianchi e a una donna in carrozzella!