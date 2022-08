Loredana Lecciso, presto nonna? | Le nozze della figlia svelano il suo desiderio

La compagna di Al Bano, ha raggiunto il traguardo dei 50 anni e nel suo futuro privato e professionale ci sono tante novità. A cominciare dal matrimonio della figlia Brigitta Cazzato

La famiglia di Loredana Lecciso è pronta ad allargarsi. In un’intervista la compagna di Albano Carrisi ha confermato l’imminente matrimonio della figlia Brigitta, avuta dall’ex marito Fabio Cazzato.

La ragazza fa la spola tra l’Italia e il Kenya, dove vive il suo compagno Yan. Un bravo ragazzo, che piace molto a Loredana.

Le nozze di Brigitta Cazzato, come spiegato da mamma Loredana Lecciso si terranno in autunno inoltrato, con rito civile.

Loredana Lecciso, presto nonna? I progetti per il futuro

Non sarà però l’unica cerimonia, la coppia celebrerà infatti anche il rito religioso, ma l’evento avverrà non prima dell’estate 2023. È un momento molto emozionante per Loredana che ha espresso un pensiero molto particolare per la figlia:“Auguro a mia figlia di avere una vita bella, il più lineare possibile. Una famiglia tradizionale che possa durare il più possibile”. Un augurio che forse nasconde un grande desiderio, quello di una famiglia tradizionale, lei che ha avuto esperienze, non sempre positive con quella allargata. Per fortuna col tempo la bella showgirl è riuscita a creare un equilibrio solido, soprattutto con Al Bano anche se, nonostante siano oltre 20 anni che i due formano una coppia, i rapporti con l’ex moglie del cantante di Cellino San Marco, Romina Power non sono stati sempre idilliaci. Le due non sono mai riuscite ad instaurare un legame. Ma questo è il passato, per il futuro Loredana non vede l’ora di diventare nonna. “Al momento Brigitta non è in attesa, ma mi piacerebbe molto diventare una nonna, mi impegnerei e sarebbe una grande gioia”. Nel frattempo è tornata a lavorare come giornalista. Si è di nuovo iscritta all’Ordine dei giornalisti della sua Regione, la Puglia, ed è alla ricerca di nuove ed entusiasmanti collaborazioni. La 50enne vorrebbe raccontare la sua terra, come faceva un tempo prima di conoscere Al Bano. Per lei al momento il mondo dello spettacolo è un lontano ricordo, a meno che non le arrivi qualche richiesta per un ruolo interessante per il piccolo schermo.

La nuova Loredana

La nuova Loredana Lecciso è più discreta e riservata che mai. Sono lontani i tempi delle telefonate-litigate in diretta tv con Al Bano.

Ora Lory ha capito cosa è davvero importante nella sua vita e ha scelto di custodirlo e proteggerlo nel migliore dei modi.