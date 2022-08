Maurizio Costanzo e le parole che non ti aspetti: “Amici? Oggi rimane…” | La reazione di Maria De Filippi

Sul mondo dei talent è stato interpellato Maurizio Costanzo, andiamo a vedere quale sia stato il commento riguardante il programma Amici di Maria, definito dal noto conduttore il più seguito per determinati motivi, avendo parole di elogio nei confronti del prodotto televisivo condotto dalla moglie.

Negli ultimi lustri, la televisione italiana e non solo, ha proposto due format discussi ma di successo, quello dei reality e dei talent show, in quest’ultimo caso due formati hanno registrato un’impennata, quelli musicali e culinari.

Tra quelli con la musica protagonista e gli aspiranti cantanti a sognare di entrare nel mondo discografico vi è Amici di Maria De Filippi, 20 anni fa fu la prima volta, anche se tale programma esisteva già da un anno con il titolo di Saranno famosi.

Visti i problemi di diritti, relativi all’omonima serie tv statunitense trasmessa negli anni ’80, vi fu il cambio di nome, con la De Filippi stessa ad essere protagonista anche come conduttrice. Negli anni successivi, la Rai propose X Factor, passato poi a Sky, ed in seguito The Voice, dove di recente è stata proposta la versione Senior.

Le motivazioni date

In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, Maurizio Costanzo ha motivato la scelta secondo cui Amici avrebbe una spanna al di sopra degli altri talent, affermando a tal proposito: “Oggi Amici rimane il talent show più seguito, non soltanto da un pubblico di giovani, ma anche di adulti che si appassionano via via ai ragazzi che si esibiscono”.

Secondo il noto anchorman e giornalista, Amici avrebbe grosso seguito per il fatto di suscitare un grande interesse da parte di più generazioni di spettatori, segreto per rimanere sulla cresta dell’onda ormai da diverso tempo a questa parte. Al momento, Maria De Filippi non ha reagito pubblicamente alle parole di suo marito Maurizio Costanzo, staremo a vedere.

Il suo pensiero sugli altri programmi

Sulle trasmissioni in cui è protagonista la moglie, ha avuto modo di apprezzare anche Tu si que vales, mentre ritornando ai talent musicali a sorpresa ha sottolineato come il suo programma televisivo preferito di recente sia The Voice senior condotto da Antonella Clerici.

Tale affermazione Maurizio Costanzo l’aveva già rivelata qualche settimana fa a Nuovo Tv, in quanto apprezza di vedere sul palco gente sconosciuta ma in grado di appassionarsi alla musica, nonostante facciano altro nella vita.