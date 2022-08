Shazam compie 20 anni: ecco quali sono le canzoni che abbiamo più cercato con questa fantastica app

Venti di Shazam. E’ stato coniato addirittura un verbo entrata di diritto nel vocabolario 2.0 italiano: “shazammare”, che indica l’azione di scoprire il nome di una canzone. Solo un esempio della portata di quell’applicazione basata sull’identificazione musicale.

Fu sviluppata dalla Shazam Entertainment, azienda fondata a Londra da Chris Barton, Philip Inghelbrecht, Avery Wang e Dhiraj Mukherjee. Venti anni dopo Shazam fa parte della nostra vita quotidiana.

Dopo il verbo, un altro dato per semplificare ciò che vuol dire avere Shazam: ha superato i 70 miliardi di riconoscimenti di canzoni. Un pilastro della cultura popolare, la piattaforma ha semplicemente cambiato il modo in cui le persone interagiscono con la musica, rendendo l’identificazione delle canzoni accessibile a tutti. Per oltre 225 milioni di utenti mensili globali, “Shazam” è scoprire qualcosa di nuovo.

Shazam, un viaggio nella memoria

Per celebrare il compleanno, Shazam invita i fan a fare un viaggio nella memoria con una playlist speciale composta dalla canzone più “shazzamata” (appunto) di ogni anno. da “Hey, Soul Sister” di Train a “Cheap Thrills” di Sia, la playlist è un vero riflesso della musica che i fan di tutto il mondo hanno attivamente cercato negli ultimi due decenni.

Nel corso degli anni, le classifiche globali di Shazam hanno svolto un ruolo cruciale nell’aiutare a identificare nuovi talenti come Masked Wolf, che è stato uno dei 5 artisti da tenere d’occhio di Shazam nel 2021 e ha finito per avere la traccia più Shazam al mondo quell’anno con “Astronaut In The Oceano.”

“Il fatto che le persone in tutto il mondo si siano presi del tempo per tirare fuori il telefono e Shazam le mie canzoni è un grande onore per me come artista“, ha detto Masked Wolf. “Sai che hai qualcosa di speciale se vedi le statistiche di Shazam muoversi”

Le classifiche di Shazam sono diventate anche un barometro per momenti inaspettati della cultura pop. La canzone di Kate Bush del 1985 “Running Up That Hill” presente in “Stranger Things”, per esempio, ha portato a un picco assoluto in Shazams del cantante, e la traccia ha preso il numero 1 nella Shazam Global Top 200 per 10 giorni. Ha finito per raggiungere la vetta di 25 classifiche nazionali, più di qualsiasi altra canzone nel 2022.

Shazam ha anche svolto un ruolo chiave nel portare artisti locali a un pubblico globale. La canzone numero 1 al mondo più longeva del 2021 è stata “Love Nwantiti [Remix]” dell’artista nigeriano CKay, che è diventata la seconda canzone a superare il milione di Shazam in una settimana.

“Shazam ha avuto un ruolo di grande impatto nella mia carriera“, ha detto CKay. “Ha permesso a milioni di persone in tutto il mondo di scoprire me e il mio suono nigeriano unico. Mi ha reso una sensazione globale anche prima che iniziassi a esibirmi in tutto il mondo. La storia di CKay non può essere raccontata senza che Shazam mi colleghi al mondo“.

Con il suo continuo impegno per l’innovazione negli ultimi due decenni, Shazam sta sperimentando nuovi modi per avvicinare i fan alla musica e agli artisti che amano con nuovi strumenti come la funzione di scoperta dei concerti, che mette in evidenza le informazioni sui concerti e i biglietti in vendita per gli spettacoli nelle vicinanze, semplicemente Shazam una canzone o cercandola nell’app Shazam o nel sito web.

