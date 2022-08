iPhone e Mac in pericolo: Apple lancia un aggiornamento d’emergenza per risolvere due gravi falle pericolose

La Mela ha riscontrato un nuovo problema che potrebbe coinvolgere tutti i suoi dispositivi elettronici, rendendoli vulnerabili ad eventuali attacchi hacker. Come è facilmente intuibile non è sicuramente una vicenda trascurabile, anche perché non escludiamo che perfino i prodotti che utilizziamo in questo momento potrebbero essere sotto stretta sorveglianza da parte di alcuni malintenzionati. Ma Apple, in merito a questa storia, come ha deciso di intervenire?

Problemi come quello che sta vivendo attualmente la casa di Cupertino se ne vedono ogni giorno, e continueremo a sentire altre notizie del genere nel momento in cui si verificheranno ulteriori situazioni dove è scontato che possa accadere. L’argomento in questione lo conosciamo bene o male tutti, o comunque abbiamo già assistito a delle eventualità molto simili.

Si tratta nientemeno che degli attacchi hacker, i quali potrebbero coinvolgere essenzialmente tutti quanti noi in vista del fatto che non possano essere previsti. L’unico modo che si conosce per impedire che queste incursioni informatiche abbiano luogo è di tenere presente quali sono le piattaforme che visitiamo ogni giorno, e soprattutto di evitare di scaricare delle applicazioni potenzialmente inaffidabili.

Ma allo stato attuale non è quello il problema da cui dovremmo ripararci, bensì dai nostri stessi dispositivi elettronici. Detto così è chiaro che avremo principalmente a che fare con un rebus: come possiamo impedire ai nostri stessi smartphone o tablet di metterci in pericolo? Ebbene, ci sono delle informazioni molto importanti di cui dovremmo essere a conoscenza.

Il mancato update dei dispositivi Apple

Un tempo, come molti di noi già sapranno, la Mela era praticamente immune a qualunque tipo di problematica avesse a che fare con gli attacchi informatici. Tuttavia, ora la situazione ha raggiunto un altro livello: Apple ha reso disponibile un aggiornamento del software su molti suoi dispositivi, dopo aver scoperto due falle di sicurezza. Ciò vale dire che se abbiamo un suo prodotto sarebbe propriamente il caso di aggiornare il sistema operativo.

È proprio per questa ragione che Apple ha pubblicato due rapporti di sicurezza sul problema, seppur non abbia ricevuto grande attenzione al di fuori delle pubblicazioni tecnologiche. Secondo la spiegazione dell’azienda, la vulnerabilità implica che un hacker potrebbe ottenere un accesso amministratore completo sul dispositivo. Ciò, a quanto pare, permettere agli intrusi di “impersonare” il proprietario del dispositivo e quindi di eseguire qualsiasi software a suo nome. Insomma, non è esattamente facile per il sistema riconoscere il finto possessore.