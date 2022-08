Matrimonio va a finire male, lo sposo non arriva e invia l’amante a informarla che ha scelto l’altra

Il video ha ottenuto quasi 100 mila visualizzazioni sulla piattaforma social TikTok. Ecco che cosa è successo

Lo sposo non si è presentato al matrimonio e ha inviato l’amante a comunicare alla sposa di aver scelto l’altra donna. È quello che è emerso da un filmato postato su TikTok. Nel video si possono sentire delle grida (che tuttavia non è certo che siano inerenti a quanto avvenuto). Sulla località, tuttavia, non ci sono notizie, se non quello che ha scritto la persona che ha caricato il video.

L’utente afferma che l’episodio si è verificato in Calabria. Tuttavia, sono in molti ad avere dubbi sulla provenienza e alcuni utenti lo hanno scritto nei commenti. Questo perché tra coloro che si vedono nel filmato, in parecchi non sembrano essere italiani e il posto non sembra un luogo italiano. Tuttavia, niente può essere escluso.

Il video ha raggiunto già 100 mila visualizzazioni su Tik Tok. Qualcuno suppone che il filmato possa essere stato girato in Sudamerica. Il video aveva immagini tagliate. Qualche utente ha commentato in modo ironico il video:«Per un istante mi era sembrata Wanna Marchi in una delle sue televendite..». E ancora:«Se è vero il video è stata fortunata, un uomo così meglio perderlo, che te ne fai».