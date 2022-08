Davide Ferrerio assalito a causa di uno scambio di persona: l’aggressore doveva pestare un altro uomo

La dinamica dell’aggressione che ha visto il pestaggio del giovane 22enne bolognese a Crotone, mostra come non fosse lui il reale obiettivo dell’aggressore

Il ventiduenne Davide Ferrerio, assalito l’11 agosto scorso a Crotone, finendo in coma, è rimasto vittima di uno scambio di persona.

La polizia è riuscita ad arrestare il presunto responsabile del pestaggio, N. Passalacqua, 22 anni, senzatetto. Secondo gli inquirenti calabresi, Davide, 20enne bolognese, è rimasto vittima di un pestaggio che però non era contro di lui, tant’è che l’ipotesi è che ci sia stato uno scambio di persona, e Davide è stato massacrato di botte al posto di un altro uomo.

Secondo gli investigatori, il vero obiettivo dell’aggressore non era il ragazzo bolognese ma un 31enne che aveva fissato un appuntamento con una ragazza minorenne. I familiari e i conoscenti della minore, tra cui anche Passalacqua, si erano recati all’incontro prestabilito, assieme alla ragazza.

La minorenne, infatti, si era sentita per un certo periodo di tempo con il 31enne, che tuttavia aveva sempre mantenuto toni moderati senza fare riferimenti di tipo sessuale in maniera esplicita, e che però alla fine aveva dato un appuntamento alla ragazza. La giovane, preoccupata da questa richiesta, aveva parlato con sua madre che le aveva consigliato di fissare un incontro con lo sconosciuto a Palazzo di Giustizia, verso le ore 21 dell’11 agosto scorso, a Crotone.

Da quanto hanno appurato gli inquirenti, il 31enne avrebbe fiutato il rischio e, sentendosi messo alle strette, avrebbe scritto alla minore che poteva riconoscerlo dal fatto che indossava una maglietta bianca, ma non era la verità, perché lo aveva fatto per depistare.

La maglietta bianca, tuttavia, la indossava Davide Ferrerio, per cui la minorenne ha indicato lui ai suoi familiari. Dal filmato si vede che Passalacqua si avvicina al ragazzo per chiedere delle spiegazioni. Capendo di essere in pericolo, Davide ha iniziato ad allontanarsi, per poi fuggire.

Ma quando Passalacqua lo ha raggiunto, gli ha dato una ginocchiata sullo sterno e gli ha sferrato due pugni in testa. Ferrerio adesso è a Bologna, ricoverato in ospedale e in coma farmacologico. La madre del ragazzo ha detto:«Ancora è troppo presto per dire a che tipo di cura e terapia verrà sottoposto Davide. I medici devono fare un quadro della sua situazione generale, prima di predisporre un percorso per mio figlio. Siamo comunque contenti di essere a Bologna, nella nostra città».