Grave incidente in moto, muore un ragazzo di 20 anni

Ancora una vittima della strada nella Capitale, questa volta a perdere la vita è un giovane di appena 20 anni con la sua moto

Un grave incidente a Roma all’alba di questa mattina è costato la vita a un giovane ragazzo di 20 anni. Lo scontro nel quale è deceduto è avvenuto tra la sua moto Honda sh 300 e una Opel Meriva in via Prenestina altezza del svincolo Gra.

Sul luogo dell’incidente si è recata la Polizia locale di Roma e il V Gruppo Prenestino che hanno posto il conducente delle Opel sotto controlli, iniziato le indagini per ricostruire il fatto e requisito l’auto come da norme vigenti. Alla guida della macchina c’era un uomo di 46 anni, un poliziotto precedentemente sospeso dal servizio, il quale è stato sottoposto esami tossicologici e alcolemici come da legge. I risultati però non sono ancora stati resi pubblici.

Simone, questo il nome della vittima, era figlio di un vigile del fuoco e viveva nel quartiere Centocelle. Stava rientrando a casa dopo una serata con gli amici. È il secondo incidente mortale a Roma in meno di una settimana. Alcuni giorni fa Fabrizio Veneziale, 38 anni, all’alba di giovedì 18 agosto era deceduto in un incidente stradale in via della Serenissima all’altezza di via Prenestina.