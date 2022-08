Impazzisce in strada, aggredisce tutti e salta sulla macchina dei carabinieri [VIDEO]

Impazzisce in strada, aggredisce tutti e salta sulla macchina dei carabinieri: panico tra i passanti, che riprendono tutto con i telefonini. Bloccato e ricoverato in psichiatria il responsabile.

Ennesimo caso di violenza, ancora nuova volta immortalato dai passanti armati di telefonino. Questa volta l’episodio di è svolto a Rovereto, in provincia di Trento. Ripreso dagli smartphone un uomo di colore, pare di origine africana, secondo quanto si apprende dalle fonti. Uno scatto d’ira, una folle aggressività che lo ritrae scagliarsi dapprima contro alcuni cittadini, poi contro le stesse forze dell’ordine.

Il tutto si è svolto in pieno giorno, nel pomeriggio di ieri 23 agosto. I militari sono fortunatamente riusciti a bloccare l’uomo, che sembrerebbe fosse sotto l’effetto di alcool e sostanze stupefacenti. Per lui si sono aperte le porte di una clinica psichiatrica.

Aggredisce tutti e si scaglia contro i carabinieri, finito in psichiatria

Non solo Milano. Se già attraverso un post di Instagram di Chiara Ferragni aveva parlato chiaro, senza giri di parole, in merito alla sicurezza del capoluogo lombardo, i fenomeni di violenza improvvisa e insensata riguardano un po’ tutte le città. Anche tra i giovanissimi, come nel caso della folle rissa avvenuta al centro commerciale di Busnago, e per la quale un 15enne è finito accoltellato e in fin di vita.

In questo caso, però, l’episodio accaduto nel pomeriggio di ieri ha trovato il suo palcoscenico in via Benacense, in quel di Rovereto. Protagonista dell’aggressione un uomo di origine africana, già noto alle forze dell’ordine, che ha seminato il panico in città, spaventando i passanti – tra cui alcuni bambini – e arrecando danni alle auto parcheggiate in strada.

Secondo quanto viene riportato dai quotidiani locali, l’uomo si sarebbe anche introdotto in un locale, dove avrebbe minacciato la clientela e spaccato una bottiglia. Visibilmente in stato d’alterazione, l’uomo si è diretto quindi in strada, dove avrebbe persino preso a testate alcuni veicoli in transito.

Ha poi tentato di aggredire fisicamente un ciclista, che spaventato avrebbe cercato di difendersi e reagire, per poi infine darsi alla fuga. La segnalazione alle forze dell’ordine è arrivata tempestivamente, con i militari che si sono subito precipitati sul posto. Dopo qualche momento di difficoltà, a causa dell’aggressività dell’uomo, i carabinieri sono infine riusciti a bloccarlo. L’uomo si sarebbe infatti scagliato anche contro i militari, e sarebbe saltato addirittura sul tetto della gazzella.

Dopo essere stato calmato, l’africano è stato portato via dai carabinieri, e si trova ora ricoverato presso l’ospedale di Rovereto, nel reparto di psichiatria. Tutti gli attimi concitati dell’aggressione sono stati immortalati da video trapelati online.