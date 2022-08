Lunedì 29 agosto, l’uomo fa nuovamente rotta sulla luna: come seguire la missione Artemis I live

Save the date. La NASA è pronta a scrivere un’altra pagina di storia a fine agosto. Tutto pronto per l’importantissima missione che riporterà l’uomo sulla luna. Non solo, perché Artemis I è la prima di una serie di missioni sempre più complesse che consentiranno l’esplorazione umana sì sulla luna ma anche su Marte.

Tutti gli occhi saranno puntati sullo storico Launch Complex 39B quando la navicella Orion e il razzo Space Launch System (SLS) decolleranno per la prima volta dal Kennedy Space Center modernizzato della NASA, in Florida.

Artemis I sarà il primo di una serie di missioni sempre più complesse a costruire una presenza umana a lungo termine sulla Luna per i decenni a venire. Gli obiettivi principali di Artemis I sono quelli dimostrare i sistemi di Orion in un ambiente di volo spaziale e garantire un rientro, una discesa, uno splashdown e un recupero sicuri prima del primo volo con l’equipaggio su Artemis II.

42 giorni, 3 ore, 20 minuti di Artemis I

Lunedì 29 agosto è prevista la data di lancio, alle 14.33 ore italiane, un evento che si potrà seguire live sul sito della NASA: Artemis I durerà 42 giorni, 3 ore, 20 minuti. Verranno percorsi 1,3 milioni di miglia, alla velovità di 24.500 mph (Mach 32). Splashdown, il 10 ottobre 2022.

Artemis I, precedentemente Exploration Mission-1, sarà il primo test integrato dei sistemi di esplorazione dello spazio profondo della NASA: la navicella spaziale Orion, il razzo Space Launch System (SLS) e i sistemi di terra al Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida.

La prima di una serie di missioni sempre più complesse, Artemis I sarà un test di volo senza equipaggio che fornirà una base per l’esplorazione umana dello spazio profondo e dimostrerà il nostro impegno e la nostra capacità di estendere l’esistenza umana sulla Luna e oltre.

Durante questo volo, la navicella spaziale si lancerà sul razzo più potente del mondo e volerà più lontano di quanto qualsiasi navicella costruita per l’uomo abbia mai volato. Viaggerà a 280.000 miglia dalla Terra, migliaia di miglia oltre la luna nel corso di una missione di circa quattro-sei settimane. Orion rimarrà nello spazio più a lungo di quanto ha fatto qualsiasi nave per astronauti senza attraccare a una stazione spaziale e tornerà a casa più velocemente e più caldo che mai.

“Questa è una missione che farà davvero ciò che non è stato fatto e imparerà ciò che non è noto“. Parola di Mike Sarafin. “Disegnerà una traccia che le persone seguiranno sul prossimo volo di Orion – spiega il responsabile della missione Artemis I presso la sede della NASA, a Washington – spingendo i bordi della busta per prepararsi a quella missione“.

