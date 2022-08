Elon Musk e la promessa di una copertura Internet in tutto il mondo in un anno

L’idea è quella di una connessione internet totale, ossia in ogni parte della Terra, senza più zone non coperte. Questo il nuovo progetto di Elon Musk.

Un progetto ambizioso quello comunicato dall’ad di Tesla, Elon Musk. Si tratta di una connessione internet che copra ogni angolo del nostro pianeta, anche quelle zone più remote.

Musk, a tal proposito, ha iniziato a collaborare con TMobile, una delle più grandi compagnie telefoniche Usa. Se questo progetto dovesse andare in porto, sarebbe un grande sogno realizzato per quanto concerne la connessione internet. Il piano di Musk è molto ambizioso, e lo ha comunicato nel corso di un evento a Boca Chica, in Texas.

Tramite l’utilizzo di satelliti mandati nello spazio, SpaceX e TMobile promettono di assicurare, tra un anno, la connessione diretta su tutti i telefonini, senza server e provider, né necessità di cavi sotterranei.

Per farlo, si userà il satellite Starlink V2, per assicurare ai consumatori Usa di poter utilizzare il wireless di TMobile, in qualunque luogo. Questo progetto comincerà con alcuni servizi di sms entro un anno, quindi entro la fine del 2023.

In sostanza, in futuro non ci saranno più aree che non possono essere raggiunte da connessione, anche se si dovesse essere in un parco o in un lago. Le due aziende, SpaceX e TMobile, non hanno detto nulla in merito ai soldi né quali saranno i costi del nuovo tipo di connessione, ma supererà anche tutte le compagnie che offrono connessioni tramite cavo sotterraneo per raggiungere anche i luoghi rurali americani.

Da quanto spiega Musk, il sistema tradizionale, tra alcuni anni o mesi, potrebbe sparire. Prima di Musk, a provare un progetto simile era stato anche Alphabet, papà di Google, che però lasciò perché era fondato su palloni ad alta quota che facevano avere accesso a internet anche in luoghi tortuosi della nostra Terra.

A seguito di circa dieci anni di esperimenti, non si è potuto diminuire i costi per consentire al sistema di finire sul mercato, in modo da creare competizione. A provarci ci sono state pure altre aziende, tra cui Lynk Global e Ast SpaceMobile.

Ora, Musk pensa di essere colui che riuscirà a far avere connessione totale in ogni angolo del mondo dando quindi il via a una nuova epoca, in attesa di raggiungere Marte.