Cane morto dentro un sacco plastica: taglia di 2000 euro sul colpevole

Un cane ritrovato senza vita dentro un sacco di plastica, sul cui responsabile pende una taglia di 2000 euro. L’associazione animalista Aidaa darà duemila euro a chi denuncerà alla polizia la persona che ha commesso il terribile gesto

Hanno ritrovato un cane senza vita, chiuso all’interno di un sacco della spazzatura e gettato sul ciglio della strada.È successo a Pont Canavese (Torino), nei pressi della strada che porta a Borgata Raie.

A denunciare questo orrore sono stati gli attivisti di un’associazione dedicata agli animali, l’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, per l’esattezza. L’ente ha provveduto a sporgere denuncia alla Procura della Repubblica di Ivrea, e a mettere anche una taglia di duemila euro per scoprire chi è il responsabile.

In una nota, l’associazione spiega il perché hanno messo una taglia in denaro sull’autore dell’orribile gesto ai danni dell’animale, che già di per sé è un’azione davvero sprezzante di quello che è la vita stessa. Gettare un animale o un essere umano nella spazzatura può essere solo un gesto abominevole.

L’associazione, ha chiesto che «si accertino le cause della morte del cane e si sequestrino le immagini delle eventuali telecamere presenti sulla strada. Abbiamo deciso di istituire una taglia di 2mila euro sul responsabile che sarà pagata a chi, con la sua denuncia formale e sottoscritta davanti alle forze dell’ordine, darà indicazioni che permettano l’individuazione e la condanna definitiva del responsabile di questo orribile gesto».

Oltretutto, l’ente ha raccontato che il cane era stato posto all’interno di un sacco bianco, buttato poi a Pont Canavese, sulla strada che porta a Raie e spiega anche di aver sporto denuncia in procura.

Tra le richieste dell’associazione, c’è quella che vengano esaminate dagli investigatori, le videocamere di sicurezza della zona. A dare conferma della notizia, segnalando tutto tramite social network, è anche l’assessore Marina Barinotto, che commenta l’orribile azione.

In un post, l’assessore ha scritto:«Segnalo il comportamento indegno e vergognoso di qualcuno che ha buttato un sacco bianco con un cane morto dentro lungo il ciglio della strada per Raie. Esistono metodi di smaltimento senza mettere a repentaglio la salute pubblica», ha concluso Barinotto.