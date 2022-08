Stella Mutti muore travolta da un ubriaco: rientrava da un concerto rap

Il sinistro stradale dopo che la ragazza, 19 anni, aveva assistito al concerto del rapper Ernia. A investirla e a ucciderla, un 27enne ubriaco

Il concerto, le strofe cantate a squarciagola, la gioia di essere lì, ad ascoltare i brani del rapper Ernia, e poi, il dramma. Stella Mutti, 19 anni, non avrebbe mai potuto immaginare quello che sarebbe accaduto dopo, e neanche che il giorno seguente, proprio quel rapper le avrebbe dedicato un brano, che purtroppo, però, non avrà mai il piacere di ascoltare.

Un drammatico sinistro stradale, infatti, l’ha portata via per sempre. Era una ragazza che amava viaggiare, ascoltare musica, fare danza. Stella era di Nuvolento (Brescia). Era diplomata da due mesi al liceo Gianni Brera di Brescia e ancora non aveva scelto cosa fare in seguito, ma ci stava riflettendo. Alle amiche aveva confidato che le sarebbe piaciuto fare anche un’esperienza fuori dal nostro Paese.

Purtroppo, però, le cose andate diversamente. È morta tra il 25 e il 26 agosto, nella notte, verso le ore 1:30. Stava tornando a casa con il suo ragazzo, Ivan, 22 anni, alla guida della moto su cui Stella era una passeggera. Poi, il tragico schianto contro una jeep alla cui guida c’era un giovane di 27 anni, ubriaco. Aveva nel sangue il doppio di alcol del limite permesso secondo norme.

Dalla ricostruzione della polizia stradale, Stella e Ivan erano fermi con la moto al semaforo di un incrocio a Rezzato e si erano accostati a una jeep. Quando è scattato il verde, il 27enne che guidava la jeep, avrebbe cominciato a spostarsi per girare a sinistra, ma non avrebbe potuto, poiché in quell’incrocio tale manovra non era consentita.

La moto, invece, avrebbe fatto un sorpasso, anche quello proibito, ma su questo dovranno essere eseguiti ulteriori accertamenti. Fatto sta che moto e jeep si sono scontrate, il fuoristrada ha colpito proprio la parte posteriore della moto in cui c’era Stella, che è caduta al suolo, morendo sul colpo, con i mezzi che viaggiavano a una velocità che sembra non fosse neppure di 10km/h. A quanto pare l’unico indagato è l’automobilista.

Dopo questa tragica notizia, il rapper Ernia, su Instagram, ha omaggiato Stella con un post in cui scrive:«Sono seriamente addolorato e non so dire quanto mi dispiaccia. Tornando a casa dopo essere venuta a un mio concerto a Brescia, Stella ha perso la vita in un incidente stradale causato da un automobilista ubriaco. Il mio pensiero, in questo momento va alla famiglia e agli amici di Stella». E poi, in una story, le ha dedicato un suo brano che si intitola “Bella”.