Il delitto è occorso ieri a Biella. La polizia ha bloccato Gregory Gucchio, 22 anni, che lavorava come pasticcere nel bar. C’era già stata una lite precedente

Andrea Maiolo, 30 anni, è morto ieri, domenica 28 agosto, a Biella, colpito nel corso di un litigio in strada, con un fendente all’addome.

A togliergli la vita sarebbe stato Gregory Gucchio, 22 anni, fidanzato della sorella di Andrea Maiolo, già bloccato dagli investigatori. L’omicidio è occorso al culmine di un litigio, l’ennesimo avvenuta dentro al bar pasticceria a conduzione familiare, che si trova in via Macallé a Biella.

Per il 30enne non c’è stato nulla da fare, inutile ogni tentativo di salvarlo da parte dei soccorritori giunti in loco per le cure mediche. La lesione all’addome era troppo grave e il giovane è morto.

Da quanto si apprende dalla ricostruzione degli inquirenti, verso le ore 13, dentro al bar pasticceria avrebbe avuto luogo una lite accesa tra Andrea Maiolo e sua sorella.

A un certo punto, sarebbe intervenuto Gregory Gucchio, che era un dipendente del bar, nel ruolo di pasticcere. Il litigio sarebbe divenuto talmente violento che d’un tratto, il 22enne avrebbe preso un coltello colpendo a morte Andrea Maiolo.

A quanto pare, i due avevano già avuto un forte litigio lo scorso sabato, e a separarli era arrivata la polizia locale. In seguito, i due giovani erano stati portati in pronto soccorso per le cure mediche. Nella mattinata di ieri, Maiolo si è ripresentato al bar di famiglia e là ha avuto luogo una nuova lite, che si è fatta sempre più violenta.

I soccorsi sono stati allertati immediatamente e sul posto si è cercato di salvare la vita al 30enne, ma il medico ha solo potuto confermarne la morte. Nel frangente in cui è occorso il delitto non c’erano clienti nel bar pasticceria, ma solo gestori e dipendenti che si sono poi recati in questura e sono stati ascoltati dagli investigatori.

Gli inquirenti stanno esaminano le immagini delle videocamere di sicurezza del locale. Intanto, i poliziotti hanno eseguito per tutto il pomeriggio dei rilievi nel locale per ricostruire l’esatta dinamica del delitto. Sarà necessario far luce sulle ragioni dell’omicidio.