Deceduto lo stambecco che aveva ingerito la scatoletta arruginita di tonno

Lo stambecco aveva mangiato una scatoletta di tonno arrugginita ed è morto a causa della gravità delle lesioni riportate. Lo avevano trovato malconcio nell’acqua

Ha perso la vita lo stambecco rinvenuto domenica scorsa, 28 agosto, in pessime condizioni in provincia di Belluno, in Veneto. Aveva scoperto che aveva ingerito una scatoletta di tonno arrugginita, come ha fatto sapere l’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali).

Marco Martini, veterinario Enpa, ha raccontato di aver cercato di salvare lo stambecco ma non erano al corrente di quanto tempo fosse passato da quando era rimasto intrappolato e le condizioni dei suoi organi interni non si potevano in nessun modo prevedere.

«Questi animali si tengono giustamente lontani dall’uomo e si fanno vedere solo quando si trovano in estrema difficoltà. Noi abbiamo fatto tutto il possibile e rattrista pensare che questa morte è la diretta conseguenza della maleducazione e della superficialità delle persone», ha commentato ancora Martini.

L’Enoa esorta a non buttare via rifiuti nell’ambiente, proprio per evitare incresciosi incidenti come questo, che ha visto la morte dello sfortunato stambecco. L’ente sottolinea:«Gettare una scatoletta di alluminio o una bottiglia di plastica può rappresentare la condanna a morte per molti animali. Questo stambecco è solo l’ultima vittima della maleducazione umana. Basti pensare a tutti i recuperi di tartarughe morte a causa della plastica quest’anno. La montagna come il mare sono habitat in cui vivono esseri viventi e non dobbiamo mai dimenticarlo».

Si è tentato di salvare lo stambecco che era finito nell’area del lago Sorapiss, a Cortina. A trovare l’animale erano state le guardie del Parco Dolomiti d’Ampezzo. Sembrava essere sofferente, e si muoveva in modo faticoso nei pressi di uno specchio d’acqua.

Hanno quindi preparato tutto per intervenire velocemente prendendo lo stambecco per farlo visitare da un veterinario. Le guardie erano pronte all’uso di un lancia siringhe come già successo per recuperare un cervo che era andato a finire all’interno di un negozio a Cortina d’Ampezzo.

Sul posto, anche un elicottero dei vigili del fuoco. Dopo aver sedato lo stambecco, è sopraggiunto il veterinario che lo ha visitato e ha scoperto che l’animale aveva ingerito la scatoletta arrugginita di tonno che non gli consentiva di muovere la lingua. Il medico ha estratto la scatoletta. Purtroppo, però, l’animale non ce l’ha fatta.