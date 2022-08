Disney+ pubblica il catalogo di Settembre: ecco tutti i nuovi titoli che vi terranno incollati al divano

Torna a settembre… è un famosissimo e molto romantico film del 1961 con Rock Hudson e Gina Lollobrigida il cui titolo cade a cecio in questo finale estivo in cui ci si prepara a tornare dalle vacanze e, per restare in tema cinematografico, sta per regalare grosse gioie grazie a Disney+ ed al suo consueto Disney+ Day.

La data è fissata per l’8 settembre, giorno in cui cadrà di Disney+ Day e in occasione del quale non saranno solamente annunciate le uscite di tutto il prossimo anno, ma ci sarà anche l’uscita in streaming dell’ultimo film del Marvel Cinematic Universe, Thor: Love and Thunder.

Ma non è solamente Thor la novità di questo settembre, dal momento che ci sono una serie di titoli che sono in uscita nel mese di ripresa delle attività post vacanziere. Ci sono infatti molti titoli televisivi e cinematografici che faranno felici gli abbonati del servizio.

C’è anche un documentario su Obi-Wan Kenobi

Dunque la data da segnare sul calendario è in particolare l’8 settembre. E non è solamente la data di uscita di Thor: Love And Thunder, ma anche quella dell’uscita di un documentario sul making of di Obi-Wan Kenobi e molto altro.

Tra questo “altro” c’è la serie Tv sempre in tema Star Wars intitolata “Andor”, e il secondo capitolo di Hocus Pocus, il popolare film sulle streghe uscito moltissimi anni fa che riporta la magia a Salem.

Fuori dal Disney+ Day ma comunque nel mese di settembre ci sarà anche l’uscita della seconda stagione di The Kardashians, disponibile in esclusiva dal 22 settembre, il film Il Talento di Mr. Crocodile in uscita il 28 settembre, Obi-Wan Kenobi: il Ritorno di uno Jedi, e anche il documentario ASSEMBLED: Making of Thor: Love and Thunder, che riprende tutta la produzione di Thor con interviste esclusive ai protagonisti e contenuti speciali inediti.

E arriva anche il nuovo film diretto da Robert Zemeckis, Pinocchio: la favola del celebre burattino animato viene rivisita in chiave live action. Tom Hanks interpreta Geppetto, l’intagliatore di legno che costruisce e si prende cura di Pinocchio (Benjamin Evan Ainsworth) come se fosse suo figlio. Joseph Gordon-Levitt è il Grillo Parlante, Cynthia Erivo è la Fata Turchina; Keegan-Michael Key è la Volpe; Lorraine Bracco è Sofia il Gabbiano, un nuovo personaggio; e Luke Evans è il Postiglione.

Arriva anche Mike, la serie evento composta da otto episodi che racconta i tumultuosi alti e bassi della carriera pugilistica e della vita personale di Tyson, da atleta amato in tutto il mondo a emarginato e viceversa.