Il ristoratore può impedire ai clienti di dividersi il conto? Cosa dicono le norme

È possibile pagare separatamente al ristorante, soprattutto se si fa parte di una gran tavolata di persone? Ecco la risposta

Spesso ci si trova al ristorante, e magari si fa parte di una grossa tavolata di persone. Quando giunge il momento di pagare, si può decidere all’interno del gruppo se fare “alla romana” oppure che ognuno debba pagare per conto proprio.

Talvolta, il problema è proprio quello di convincere il ristoratore a far pagare separatamente i commensali. Ma la vera domanda che ci si pone è la seguente: un ristoratore può rifiutarsi di far dividere i conti, e quindi far pagare i commensali in modo separato? Ebbene, la risposta al quesito è nì.

Di solito, è buona norma che un ristoratore accetti di far pagare ai commensali il conto separatamente, se richiesto. Non vi sono leggi a riguardo, ma in linea generale, si può considerare il menù come un contratto, che ha prodotto e prezzi visibili.

Scegliere un determinato prodotto è un po’ come sottoscrivere un contratto. In questo contesto, il menù sarebbe il contratto e i clienti quelli che firmano il contratto quando si chiede un determinato piatto. Ecco perché i conti possono essere pagati ognuno in modo separato, ergo, secondo tale interpretazione, avrebbe ragione il consumatore.

Ci sono alcuni ristoranti, in cui appare un cartello in cui è scritto che in quel locale non sono consentiti i conti separati. Il motivo di questa scelta che fanno ristoratori, ma anche gestori di bar, pub e pizzerie, sta nel fatto che separare i conti significa fare tanti tipi differenti di pagamenti.

Ad esempio, ci si può trovare a fare 5 volte il conto per farsi pagare un succo di frutta da 2,50€, e poi vedersi dare, per ogni pagamento, pezzi da 20 e 50, andando dunque in difficoltà. Ecco perché spesso alcune di queste attività cercano di impedire i conti separati.

Secondo il galateo, pagare il conto alla romana è un comportamento appropriato se si tratta di cene di lavoro, mentre il pagamento offerto è giusto se si tratta di gruppi di amici. Tuttavia, quando la tavolata è grande, è giusto chiedere conti separati, come spiega lo stesso galateo.

Il problema di separare i conti esiste solo in Italia. In altri Stati, è buon costume domandare ai clienti se desiderano pagare separatamente o in gruppo.