Rinvenuto cadavere carbonizzato in un’auto: è di un 40enne

Nella giornata di lunedì, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo di 40 anni a Cologne, in provincia di Brescia. Indagini in corso

Lunedì scorso, 29 agosto, è stato ritrovato il corpo carbonizzato di un uomo nel bagagliaio di un Suv, un Range Rover per l’esattezza, nelle campagne di Cologne, in provincia di Brescia. Sembrerebbe che il corpo avesse mani e piedi legati.

Subito sono scattate le indagini. Nonostante non vi siano ancora conferme ufficiali, ma bisognerà attendere l’esame del Dna, pare che non vi sarebbero più perplessità sull’identità dell’uomo rinvenuto senza vita, carbonizzato, in un’auto nelle campagne di Cologne.

Da quanto si apprende, l’uomo ucciso sarebbe un uomo di 40 anni kosovaro, forse dapprima assassinato con una pistola e poi bruciato dentro l’automobile. Il Range Rover appartiene a un altro uomo proveniente dal Kosovo, un 34enne che vive a Rovato e che per ora risulta estraneo a quanto occorso.

La vittima non era proprietaria del Suv in cui l’hanno ritrovata senza vita

Il 34enne conosceva il 40enne ucciso a cui aveva prestato la macchina. Sul cadavere del 40enne, hanno eseguito l’autopsia e i risultati dell’analisi sul corpo saranno determinanti per comprendere come e quando ha perso la vita. Se è stato assassinato, come ipotizzano gli investigatori, da una pistola oppure se gli è stato dato fuoco quando era ancora in vita.

L’uomo era conosciuto dalle forze dell’ordine e sotto la lente di ingrandimento della Direzione distrettuale Antimafia: sembra che fosse monitorato poiché si presumevano traffici di armi e stupefacenti.

Le piste seguite dagli investigatori

Dunque una delle piste che gli investigatori starebbero seguendo sarebbe quella del delitto avvenuto nello stesso “ambiente”. Non vi sarebbero incertezze sul fatto che si tratti di un omicidio messo in atto da professionisti, o comunque persone che apparterrebbero al crimine organizzato. L’inchiesta, portata avanti dai carabinieri, è stata aperta per omicidio volontario.

Il ritrovamento del cadavere nelle campagne

La macchina bruciata è stata rinvenuta nel pomeriggio del 29 agosto scorso, a Cologne. A lanciare l’allerta sono stati la polizia locale, e quando sono sopraggiunti i vigili del fuoco, è stato ritrovato pure il corpo carbonizzato del 40enne nel bagagliaio. L’ultima volta, il Ranger Rover era stato ripreso dalle videocamere verso le 10, in zona Capriolo. Da quel momento in poi, più nulla.