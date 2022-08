Stupratore in monopattino, il video di come agiva: il racconto della vittima ancora sotto choc [VIDEO]

La ragazza assalita dal violentatore seriale in monopattino racconta gli attimi di panico vissuti:«Ero paralizzata nel corpo, ma per fortuna ho avuto la prontezza di urlare, non ho detto parole, ma urlavo».

Il 14 giugno scorso, a Milano, una ragazza è stata molestata da un giovane su un monopattino. Il ragazzo, 21 anni, piemontese, quando l’ha vista, è sceso dal mezzo per molestarla. Oltre a questa ragazza, sarebbero altre tre le ragazze che il giovane avrebbe sottoposto a violenze, e gli investigatori stanno indagando su altre due situazioni.

Il 21enne, è attualmente ai domiciliari a casa dei suoi nonni che abitano a Milano. I poliziotti hanno posto sotto sequestro uno dei due monopattini rosso con la pedana chiara, che corrisponde allo stesso tipo filmato dalle videocamere di sicurezza site nelle aree in cui sarebbero occorse le molestie.

Come agiva il 21enne che avrebbe molestato 4 ragazze

Da quanto si apprende dalle indagini sinora portate avanti dai poliziotti e tuttora in corso, le violenze sarebbe occorse nei mesi di maggio e giugno scorsi, in un quartiere milanese detto Porta Romana. La Procura sta passando al vaglio anche altri due casi di denuncia nei confronti del giovane, che si sarebbero verificati sempre con lo stesso modo di agire.

I primi due casi di molestia avrebbero avuto luogo il 27 maggio scorso. Il 21enne si sarebbe avvicinato a una donna che stava facendo una passeggiata e che stava mandando dei messaggi al fidanzato. L’aggressione è stata registrata da un vocale che la donna stava facendo: l’uomo avrebbe fatto finta di chiederle informazioni e poi avrebbe iniziato a molestarla:«avrebbe avvicinata per chiederle informazioni e poi l’avrebbe molestata: “Volevo chiederti una cosa…così per strada, sai per caso se ci sono tipo…”.

A quel punto avrebbe dato una spinta alla ragazza, che poi è stata salvata da una persona che passava in loco e che è riuscita ad allontanare il ragazzo molesto. Questa persona avrebbe poi raccontato di averlo notato su un monopattino arancione con pedana chiara.

Stessa cosa filmata da una videocamera di sicurezza sita poco più in là. L’aggressione del 14 giugno, è stata filmata dalle videocamere di sicurezza e a quanto pare il giovane avrebbe usato lo stesso monopattino per un altro assalto il 20 giugno. Gli inquirenti hanno inoltre posto sotto sequestro uno zainetto e una maglia, che sarebbero state usate per molestare le ragazze e poi filmate dalle videocamere. Sequestrato pure il telefonino del giovane.