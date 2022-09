Il caldo record ha portato a un picco di mortalità a luglio tra gli anziani che hanno oltre 80 anni. Ecco cosa è successo

Il mese di luglio ha visto un grosso picco di mortalità tra gli over 80, forse per lo più «dovuto all’eccezionale e persistente ondata di caldo che sta caratterizzando l’estate nel nostro Paese e in molti altri Paesi dell’Europa dove si osserva, infatti, un fenomeno analogo».

Lo riporta un aggiornamento Istat. Nei primi mesi di quest’anno, infatti, ci sono stati 357mila morti, di cui 21 mila in meno rispetto al 2020, e 16mila in meno rispetto al 2021, ma del 6% in più in confronto alla media riscontrata nel 2015/2019.

Nel luglio di quest’anno, la stima dei morti è di più di 62mila, ossia il 20% in più degli anni addietro. Per trovare un livello di questo genere, sarà necessario fare un salto nel 2015, anno in cui proprio il clima incise sull’aumento dei decessi sia nei mesi freddi, che nei mesi più bollenti dell’anno.

Il luglio 2022 ha avuto anche tantissimi casi di Coronavirus, tant’è che sono più di 2,5 milioni i casi di infezioni di cui è stato informato il Ministero della Salute. Secondo quanto riporta l’Istat, la troppa mortalità occorsa nello scorso mese di luglio è da riscontrare sopratutto nelle persone che hanno sopra gli 80 anni.

Per le persone under 65, le morti sono diminuite. Facendo il calcolo delle percentuali di mortalità basate sull’età, i valori del mese di luglio sono più alti nelle età più vecchie in confronto agli anni addietro mentre sono in linea, anche in modo più inferiore, a quelli che si sono rilevati nello stesso mese di 7 anni fa.

Se si fa un’analisi approfondita delle morti occorse dal 2011 al 2022 avvenute nel mese di luglio, è possibile osservare più aumenti nel 2015 e nel 2022. Nel 2015 si rilevarono aumenti in ogni fascia di età, come conseguenza della bassa percentuale di decessi registrati negli anni addietro, ossia nel 2013/2014.

Tale basso livello di mortalità aveva portato a un aumento della popolazione fragile che, avendo a che fare con condizioni climatiche non favorevoli, aveva in qualche modo contribuito ai troppi decenni durante quell’anno. Nel caso del 2022, il mese di luglio ha visto precederlo due anni di emergenza Covid con un eccesso di morti significativo, il clima non favorevole ha colpito maggiormente gli over 80.