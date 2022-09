Consigliere della Lega offende donna rom su Facebook – VIDEO

Alessio Di Giulio, capogruppo della Lega a Firenze, ha postato un video in cui invita a votare la Lega il 25 settembre per cacciare una donna rom, inquadrandola nella ripresa. Un gesto offensivo e privo di giustificazioni.

Ha voluto ribadire il suo razzismo e il suo odio verso le persone rom con un video che doveva fare “promozione” alla campagna elettorale della Lega, un momento bassissimo di politica da parte del consigliere e capogruppo del Carroccio a Firenze Alessio Di Giulio.

L’uomo riprende per le vie della città affermando “Il 25 settembre vota Lega per non vederla mai più, per non vederla mai più!” e poi inquadra una donna rom, sorridente e ignara del gesto che lascia trasparire una violenza e un pregiudizio orrendi per un rappresentante delle istituzioni fiorentine.

La donna rimane interdetta e poi risponde pacatamente “No, non dire così, non dire così” ma il consigliere aggiunge “Sì! Il 25 settembre vota Lega in modo che lei a Firenze non ci sia più” e infine lei “Io non ho paura“. Non contento Di Giulio sorride, il tutto postato sui suoi account con una scritta che accusa la donna di accattonaggio molesto secondo l’articolo 669-bis del codice penale. La donna in quel momento non stava commettendo alcun tipo di reato.

LA RISPOSTA DI DI GIULIO

Il video era stato pubblicato ieri pomeriggio sul profilo, attualmente non è più visibile, forse cancellato dallo stesso Facebook dopo le polemiche degli utenti. “Facebook ha censurato il video sorridente che ho postato ieri, dove mi auguravo di non vedere più l’accattonaggio a Firenze visto che la signora in questione ci ha seguito da piazza Signoria a metà via Calzaiuoli chiedendoci soldi in maniera insistente dopo che io e la mia ragazza avevamo fatto un’aperitivo in piazza” ha commentato Di Giulio. “Chi la vuole buttare sul razzismo vuol dire che non mi conosce, vi mando un grande bacio e vado a lavorare visto che io pago le bollette e non me le paga il comune come al campo Rom“.

LE REAZIONI

“È questa la Lega non razzista che sbandiera Salvini?” oppure “Mi raccomando votateli eh! E son pure vigliacchissimi, voglio vedere se ci fosse stato un uomo lì al posto di una donna” sono alcuni dei commenti sotto al post. La giornalista Selvaggia Lucarelli il quale ha così commentato: “Magari la prossima volta dimostri il suo coraggio riprendendo col telefono un uomo, magari il doppio di lui, dicendo le stesse cose. Perché non fanno solo ribrezzo. Sono pure vigliacchi“.