Donna stuprata in pieno centro a Roma, turisti arrivano in soccorso

Un indiano ha assalito una donna di 40 anni lo scorso 30 agosto in via Barberini. Ecco cos’è successo

Una donna di 40 anni è stata assalita in pieno centro a Roma, in via Barberini, non distante da piazza di Spagna e Fontana di Trevi.

L’assalto è occorso verso le ore 20, e l’uomo le è saltato addosso, ha iniziato a toccarla, e poi ha cominciato a portarla con la forza in una via. Ma alcuni turisti sono riusciti a salvarla giungendo in suo soccorso e poi, sono arrivati anche i carabinieri.

Come riporta Leggo, questo brutto episodio di violenza è occorso la settimana scorsa a Roma. È l’ennesima donna che viene assalita e resta sconvolta, così come i suoi familiari. Tutti che restano impotenti davanti a un fenomeno che dilaga e preoccupa sempre più.

L’assalto è occorso il 30 agosto scorso. Sono stati attimi di panico. La donna, 40 anni, stava passeggiando per via Barberini, centralissima, con tutta calma. Non lontano c’è il teatro Sistina, il Crazy pizza di Briatore e la sede del Pd, oltre alle sedie di varie redazioni giornalistiche.

Probabilmente, come scrive Leggo, sta guardando il telefonino, quando d’un tratto viene assalita e poi finisce in un contesto da panico: un uomo indiano, poco prima seduto al suolo accanto a una vetrina, si alza e la assale. La afferra, la strattona, la tiene stretta e la tocca di continuo.

Lei grida tentando di sfuggire a quella violenza. Lui di nuovo la strattona e cerca di portarla con la forza in una traversa del posto. Lei continua a lottare per sfuggire a quella presa e cerca di scappare. Ancora pochi passi e lui le salta di nuovo addosso.

Fortunatamente, qualcuno assiste all’accaduto e le grida della donna non rimangono inascoltate. Un gruppo di turisti stranieri stanno attendendo il bus alla fermata e subito intervengono per salvarla, prima che lo stupro si faccia ancora più violento. La donna trasuda paura.

Intanto qualcuno ha allertato i carabinieri che in breve tempo bloccano e arrestano l’indiano, che aveva cercato di nascondersi non lontano da lì. I militari vanno in soccorso della 40enne, giungono altre pattuglie, si ascoltano testimoni. L’uomo finisce dai carabinieri accusato di stupro.