Karim, calciatore, muore a 14 anni precipitando in un burrone in montagna. Il padre disperato:«Voglio sapere cos’è successo»

Karim Damir, 14 anni, è precipitato in montagna in un burrone con altri due coetanei, che sono gravi, e ha perso la vita. Il giovane era in ritiro pre campionato in Svizzera con la Vitus Bisuschio, squadra della provincia di Varese

È morto sulle montagne svizzere del Canton Ticino Kamir Damir, 14 anni, mentre era in ritiro precampionato nella squadra in cui giocava a calcio, la Virtus Bisuschio, squadra della provincia di Varese.

Il ragazzo è precipitato in un burrone con altri due coetanei, che sono entrambi in gravi condizioni in ospedale. Da quanto si apprende da una prima ricostruzione dei fatti, la squadra stava facendo un’escursione tra le montagne di Blenio e per cause ancora tutte da chiarire, il 14enne, mentre stava seguendo il sentiero, è precipitato per 100 metri trovando la morte.

Grande il dolore del padre di Kamir, che spiega che martedì, a seguito dell’autopsia sul corpo del figlio, «lo andremo a vedere». La famiglia di Kamir è marocchina, ma abita a Bisuschio (Varese) da più di 30 anni. Per Karim era la prima volta che prendeva parte alle uscite in montagna che tutti gli anni la società organizzava prima che cominciasse il campionato.

Il padre racconta di Karim che «era un ragazzo conosciuto da tutti, frequentava l’oratorio, proprio come gli altri miei figli». Domenica scorsa, Yannauois, il padre di Karim, contattato dai carabinieri, si è recato in Svizzera, nel Canton Ticino, non lontano da Bisuschio.

«Ho parlato col console italiano in Svizzera, e col vice sindaco di Bisuschio. Per ora non sappiamo di preciso come sono andate le cose. Stiamo aspettando la ricostruzione delle autorità svizzere, vogliamo sapere esattamente che cosa è successo», ha raccontato il papà del 14enne.

Nel frattempo la polizia indaga per capire cosa sia accaduto realmente, e a tal proposito hanno sentito dei testimoni. Tuttavia, racconta ancora il papà del giovane deceduto, si è saputo che alcuni «ragazzi che hanno assistito alla scena sono ancora sotto choc e non riescono a parlare».

Nel frattempo, sono gravi le condizioni dei due 14enni rimasti feriti nella caduta. Sono un ragazzo di 14 anni di Induno Olona (Varese) e un 14enne svizzero che ha visto i due giovani cadere ed è caduto a sua volta nel dirupo per tentare di soccorrerli.

Tutti e due i giovani sono in ospedale a Lugano. Da quanto si apprende, la squadra stava scendendo da una strada per recarsi a valle, una sorta di scorciatoia, che sarebbe stata rimossa persino dalle carine per evitare che qualcuno vi si potesse inoltrare.