Prezzi alle stelle: ecco i supermercati più economici per risparmiare sulla spesa

Inflazione e caro energie fanno schizzare verso l’alto i prezzi nel carrello della spesa. Dove risparmiare?

Altroconsumo stila l’elenco dei supermercati italiani meno cari, per risparmiare fino a 3.350 euro all’anno.

Aumenti da record nel carrello della spesa delle famiglie italiane. Sempre più su l’inflazione e il caro energia spinge al rialzo anche i prezzi dei beni alimentari. Ad agosto i prezzi sono aumentati di nuovo dello 0,8% rispetto a luglio e dell’8,4% nel corso dell’anno. Lo attestano le stime preliminari per l’indice nazionale dei prezzi al consumo.

Diventa perciò di vitale importanza risparmiare sulla spesa. Un prezioso aiuto in tal senso arriva dall’indagine di Altroconsumo, “Speciale Supermecati”, che ha analizzato più di 1,6 milioni di prezzi in 1.171 punti vendita di 67 città. Indicando alla fine quali sono i supermercati più economici e quanto può risparmiare una famiglia di quattro persone (due adulti e due bambini).

In questo caso, comprando i prodotti meno cari in assoluto nei discount più economici (Aldi ed Eurospin) in un anno una famiglia può arrivare a risparmiare fino a 3.350 euro all’anno, contro una spesa media (sempre annuale), di 8.550 euro, stando ai dati dell’Istat.

Le città italiane meno care

Altroconsumo documenta gli aumenti di prezzi da parte della grande distribuzione. Ad averli aumenti di più – in media del 5,2% – sono stati i discount. La città più economica è Parla, dove si risparmiano 1.410 euro all’anno, il 18%, si legge nell’indagine, «scegliendo il punto vendita meno caro tra super e iper visitati (Esselunga Superstore) invece che il più salato (Sigma)».

Ma è possibile risparmiare un bel po’ anche a Bologna, Ravenna, Vicenza e Venezia. Si risparmia poco, invece, a Tarano, Teramo e Potenza, dove il massimo risparmio possibile varia solo tra 145 e 222 euro (il 2-3%). L’area geografica in cui si spende di più per fare la spesa è il Centro-Sud.

I supermercati più economici del 2022

Altroconsumo ha fatto la classifica dei supermercati e discount più economici. L’indagine ha suddiviso le catene sula base di tre tipologie di spesa: economica, mista o di marca.

Per fare una spesa mista i supermercati più economici sono Famila Superstore (come nel 2021) e Dok. I più costosi invece Carrefour Ipermercati e Bennet, risultati più cari ben dell11 e 12%.

L’indagine ha creato invece una classifica differente per i discount, dato che i prodotti di marca disponibili in questo tipo di canale di distribuzione non possono essere comparati con quelli presenti in iper e super. In questo caso a svettare in testa ai supermercati più convenienti è Eurospin, dove è possibile risparmiare il 16% rispetto al discount più costoso per far una spesa mista, che anche nel 2022 risulta essere Todis.

Per quel che i riguarda i prodotti meno cari, la classifica relativa alla pesa più economica in assoluto, quella fatta cioè acquistando soltanto i prodotti meno cari sullo scaffale del supermercato, a dominare sono i discount, in testa nelle prime sette posizioni.

Nel capitolo spesa di marca, al primo posto svetta Esselunga, tallonata da Esselunga Superstore e da Famila e Spazio Conad.