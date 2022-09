Stop ai rincari in bolletta: come valutare la giusta proposta per luce e gas

Ecco alcuni modi per risparmiare sulla bolletta di luce e gas cambiando gestore nonché esaminando di attivare una nuova offerta

I primi mesi di quest’anno hanno visto pesanti rincari delle bollette di luce e gas, sotto l’influenza della situazione europea, l’invasione russa in Ucraina che non è finita.

L’autunno è ormai alle porte, e i rincari sulle bollette, sono, tutti gli anni, cosa certa. Come difendersi da questi notevoli rincari? Tra le soluzioni possibili del mercato libero, si potrà cambiare gestore gratuitamente e facilmente, dato che non si dovrà avere a che fare con la burocrazia, gestita dal nuovo operatore.

Il mercato libero permette ai provider che lavorano nell’ambito del mercato, di decidere il prezzo a cui vendere luce e gas, e in certi contesti potrebbe anche essere pari al prezzo di acquisto all’ingrosso.

Esistono promozioni che propongono una tariffa fissa, per uno, due o tre anni, promozioni a prezzi variabili, che monitorano e si regolano su come va il mercato all’ingrosso. Ad esempio, un’offerta con prezzo fermo per un anno: se durante quei 12 mesi sale il prezzo di luce e gas, sarà stata una scelta azzeccata perché la tariffa non potrà subire modifiche.

Inoltre, ci sono anche altre opportunità, come quella di pagare tramite addebito diretto sul proprio conto in banca, o ricevere bolletta tramite email, usare energia di fonti green, oppure scegliere di farsi rifornire di luce e gas da un unico operatore.

Ci sono anche gestori che propongono offerte per risparmiare su luce e gas come Wekiwi, che comprende PUN + 0,0052 €/kWh; una tariffa monorario, identica ogni giorno a qualsiasi ora; opportunità di pagamento con addebito diretto sul proprio conto corrente, ricevendo bolletta via email. Inoltre, uno sconto pari a 30 euro che sarà scalato in bolletta.

C’è anche l’offerta Easy Luce, il cui costo della materia prima è pari al PUN. Opportunità di tariffa monorario nonché di scelta se pagare con addebito diretto su conto corrente e bolletta ricevuta in mail o bollettino postale. C’è inoltre uno sconto del 50% sul contributo fisso annuale.

Le offerte sono molte e ce ne sono varie da consultare sul web. Tuttavia, si raccomanda di fare un’analisi comparativa prima di sottoscrivere una nuova offerta per luce e gas, tenendo conto dei reali dato di consumo e di particolari esigenze.