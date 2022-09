Contro il caro bolletta, ecco quali sono i 10 elettrodomestici che consumano di più e come gestirli

Se i costi della nostra bolletta sono troppo alti, allora è ovvio che dovremo iniziare a risparmiare il più possibile per evitare di consumare inutilmente dell’energia elettrica o del gas. Ma quali sono gli elettrodomestici a cui dovremo prestare attenzione in questo caso?

Alcuni si chiedono se l’aumento dei prezzi del Gas è dovuto alle tensioni internazionali e al conflitto, ma a questo punto è doveroso chiedersi come mai la Luce abbia un costo così elevato in generale. In realtà è davvero difficile comprendere tutti i meccanismi che stanno dietro agli aumenti sproporzionati dell’elettricità. Hanno avuto inizio nel 2021 e, secondo alcune stime, rimarranno tali almeno per tutto il 2023.

Come se non fosse sufficiente persino l’incremento dei prezzi delle materie prime e della loro produzione – un esempio sono le PS5 di Sony – non fa altro che aggravare la situazione, specialmente in Italia attualmente. E oltre ad attendere che questa situazione volga a miglioramento, non possiamo far altro che informarci al meglio per cercare di ottimizzare i consumi, di non sprecare, di usare ciò che è indispensabile e possibilmente eliminare il superfluo.

Per cominciare dovremo gestire meglio i nostri elettrodomestici, e no, vi fermiamo fin da subito: il climatizzatore non è tra i dispositivi che fanno aumentare la bolletta. È ovvio dire che bisogna valutare i consumi medi, perché il totale della spesa dipende anche e soprattutto dalle abitudini singole. Dunque, vediamo di capire quali sono i prodotti che usiamo ogni giorno e che, inconsapevolmente, ci fanno consumare più energia del dovuto.

Partiamo con la Lavatrice, la Lavastoviglie e il Frigorifero, i quali sono tra i dispositivi che possiamo usare “tranquillamente” perché consumano davvero poco. Ricordiamo che la quantità di energia assorbita da un elettrodomestico dipende da altri fattori, come ad esempio la classe energetica di appartenenza, ma anche se viene mantenuto pulito ed efficiente. Stessa cosa per il Climatizzatore, del quale abbiamo parlato pochi secondi fa.

Proseguiamo con il Ferro da Stiro, il Forno Elettrico e l’Aspirapolvere, si trovano ai posti più alti in classifica perché consumano di più. Però dobbiamo dire che si tratta di elettrodomestici che possiamo usare tutti i giorni senza trovare “brutte sorprese” in bolletta. Al contrario, invece, non gode di una buona fama la Friggitrice Ad Aria. In media consuma fino a 1,5 kwh, ma va detto che la preparazione dei cibi con questo dispositivo avviene in tempi molto brevi, quindi non dobbiamo per forza rinunciare ad usarla.

Andiamo avanti con il Phon e il Bollitore Elettrico. Ambedue, in genere, consumano più della friggitrice, arrivando anche a 16 kwh. Infine troviamo la Stufa Elettrica, che per quanto possa essere efficiente è il tipo di dispositivo che potrebbe consumare più di tutti, soprattutto dopo l’aumento del Gas e del Pellet che non avranno più i costi di prima. Fate attenzione a questo device: potrebbe farvi pagare un prezzo salato nella bolletta durante l’inverno.