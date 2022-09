DAZN continua ad avere problemi sullo streaming: dopo la Serie A ora tocca al derby

Due indizi non faranno una prova, ma il calcio di Serie A in streaming funziona a intermittenza. La sensazione è che l’Italia non sia ancora prova a sostenere gli eventi sportivi su DAZN. L’anno scorso, qualche problema di troppo. La seconda stagione non è affatto iniziata con il piede giusto.

Il debutto da incubo della prima giornata, che ha portato la Lega di Serie A a chiedere spiegazioni e l’AGCM quasi a imporre un rimborso automatico per tutti quegli abbonati che non hanno potuto usufruire di un servizio adeguato all’esborso economico, non è stato l’unico intoppo.

DAZN stecca anche alla Scala del calcio. Milan-Inter è stata una partita mozzafiato, con cinque goal, un Leo in formato maxi, Pioli on fire e un Diavolo in paradiso grazie a un 3-2 a dir poco spettacolare. Di spettacolare, però, ci sono stati solo in commenti della stampa specializzata.

C’è troppa differenza con le tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky

Milan-Inter, purtroppo, ha evidenziato dei problemi che DAZN non riesce proprio a superare: lo streaming va in difficoltà a macchia di leopardo: la dimostrazione è l’attivazione della stessa piattaforma londinese, costretta a lanciare un pop-up che consiglia di controllare la propria connessione. A quanto pare sono in tanti a pensare che non sia un problema di connessione.

Nel secondo tempo della partita, dopo il 2-1 del Milan, molti utenti hanno riscontrato problemi di visione, con interruzioni e, nella migliore delle ipotesi, con il ricorrente passaggio al “videolento”, a basso frame rate. In tantissimi asseriscono che la connessione funziona come dovrebbe. A differenza di DAZN.

DAZN prova a salvare il salvabile, mettendo una toppa con un altro pop-up: “Come attivare la qualità video”, consigliando di verificare alcuni aspetti tecnici della propria connessione e invitando alla connessione a cavo. A dir la verità il suggerimento è giusto, ma solo per chi è a casa. E gli abbonati che guardano le partite sugli smartphone? Ma soprattutto, possibile che dopo oltre un anno di servizio, c’è sempre qualcosa che non va, nei live della Serie A. Guarda caso durante le partite con tanti abbonati.

I suggerimenti di DAZN evidenzia due cose: la vulnerabilità di un servizio che non vale affatto i 29,90 euro al mese (per due dispositivi sotto lo stesso tetto) né tantomeno i 39,90 (due dispositivi non nella stessa casa). La contraddittorietà della piattaforma londinese, almeno stando a quanto evidenziano i tanti abbonati via social.

DAZN ammette che è a 98 Mbps, ma non è così per molti abbonati: lasciando il pop-up accesso, si scopre che la connessione ai server DAZN è assolutamente “ballerina”: oscilla da 100 mbit/sec a a 1 mbit/sec. Così non va bene, c’è troppa differenza con le tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky. Troppa.

FONTE